Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi’nden mezun sanatçılara kadro müjdesi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan kadro bekleyen sanatçıların 1 Ocak 2010’dan itibaren kadroya geçeceği yönünde söz aldığını bildirdi. Aydın sanatçıların ödeneğinin 2020 yılı bütçesine konduğunu da öğrendiğini kaydetti.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın; Kültür ve Turizm Bakanlığının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera Balesi'nde kadro bekleyen ‘Mezun sanatçıların’ durumuna ilişkin soru yöneltti. 15.05.2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname'yi hatırlatan Erkan Aydın şu soruları yöneltti: ‘Mezun sanatçı’ olarak adı anılan ve sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin işe alımları konusunda neden bir adım atılmamaktadır? Sözü geçen bu personelin işe alımları konusundaki uygulama ne zaman yapılacaktır? Büyük beklenti içinde olan bu sanatçıların özlük hakları konusunda planlamanız nedir?

“SÖZLEŞMELER 1 OCAKTA”



Soruya yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuyu yakından takip ettiğini, bu konuda hazırlıkların sonuna gelindiği bildirdi. Söz konusu sanatçıların sözleşmelerinin 1 Ocak 2020 yılı itibariyle yapılacağını belirten Bakan Ersoy, ödeneğin de gelecek yılın bütçesine dahil edildiğini kaydetti. Ersoy sanatçıların müsterih olmasını istedi.