Dilan Çiçek Deniz, IMDB Türkiye listesinin ilk sırasına yerleşti

‘Yarına Tek Bilet’ adlı filmde başrolde yer alan Dilan Çiçek Deniz, IMDB’nin ilk sırasına yerleşti. Genç oyuncu, sinema veri tabanı IMDB'nin kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya oturdu.

İsveç filmi ‘How Stop a Wedding'ten uyarlanan, Ozan Açıktan'ın yönettiği filmdeki Leyla karakterindeki oyunculuğuyla eleştirmenlerden olumlu not alan Dilan, bu haftaki dünya sıralamasında 11 milyon kişi arasında 1263. oldu. Türkiye listesinde Metin Akdülger ikinci, Can Yaman üçüncü oldu.