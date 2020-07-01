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Dilan Çiçek Deniz, IMDB Türkiye listesinin ilk sırasına yerleşti
Dilan Çiçek Deniz, IMDB Türkiye listesinin ilk sırasına yerleşti
Dilan Çiçek Deniz, dünyanın ünlü sinema veri tabanı Imdb’nin sıralama listesi Star Metre'de Yarına Tek Bilet filmindeki rolüyle birinci sıraya yerleşti.
Kültür Sanat 1 Temmuz 2020 - 13:54

‘Yarına Tek Bilet’ adlı filmde başrolde yer alan Dilan Çiçek Deniz, IMDB’nin ilk sırasına yerleşti. Genç oyuncu, sinema veri tabanı IMDB'nin kullanıcılar tarafından verilen puan ve arama sıklıklarına göre belirlenen Star Metre adlı sıralama listesinde Türkiye'de birinci sıraya oturdu.
İsveç filmi ‘How Stop a Wedding'ten uyarlanan, Ozan Açıktan'ın yönettiği filmdeki Leyla karakterindeki oyunculuğuyla eleştirmenlerden olumlu not alan Dilan, bu haftaki dünya sıralamasında 11 milyon kişi arasında 1263. oldu. Türkiye listesinde Metin Akdülger ikinci, Can Yaman üçüncü oldu.