Netflix’teki Marvel yapımlarını iptal ettiren Disney, Netflix'e rakip oldu. 12 Kasım'da ABD'de kullanıma açılacak olan Disney+, üyeliği ilk etapta 6,99 dolar olacak. Hulu ve ESPN'nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olarak açıklandı.

Online dizi ve film izleme platformlarına bir yenisi daha eklendi. Disney+, 12 Kasım’da hizmete açılacak ve sektörün en önemli temsilcisi Netflix ile Apple ve Amazon’a rakip olacak. 12 Kasım’da ABD’de kullanıma sunulacak olan Disney+’ın ücreti de açıklandı. Şirketin CEO’su Bob Iger’in aktardığına göre Disney+ üyeliği almak istedikleri takdirde 6.99 dolar ödeyecek. ABD'de oldukça popüler olan Hulu ve ESPN’nin de dahil edildiği bir Disney+ paketinin fiyatı ise 12.99 dolar olacak.

Disney+’ta Pixar, marvel, Star Wars ve National Geographic içerikleri yayınlayacak. The Simpsons’ların tüm sezonları da platformda yer alacak. WandaVision ve Marvel evreninde yer alan karakterlerin başrolde olduğu diziler de bu platformda izleyicilerle buluşacak.

Öte yandan Netflix’e rakip olarak Facebook da sahneye çıkmaya hazırlanıyor. ‘Facebook Watch’ isimli platformu ile tıpkı Netflix gibi kendi orijinal film ve dizilerini sunmaya hazırlanıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC ve ITV de “BritBox” olarak adlandırılacak bir platform oluşturmaya hazırlanıyor.