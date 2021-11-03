DOB Genel Müdürü Karahan’a İtalya’dan Devlet Nişanı

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan’a İtalya tarafından Devlet Nişan’ı verildi.

Sozcu.com.tr

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DOB Genel Müdürü Murat Karahan'a, İtalya tarafından Devlet Nişan'ı takdim edildi. Büyükelçilikte düzenlenen törene katılan Karahan, “Biliyorsunuz, İtalya Devleti ve Cumhurbaşkanı tarafından tebliğ edilen bir nişan. Bir Türk sanatçı olarak Türk-İtalyan kültür alışverişine katkıda bulunmak münasebetiyle böyle bir nişanın tebliğ edilmesinden büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı olarak üzerine düşen görevi her zaman yaptığını belirten Karahan, “Sanat yumuş güçtür ve insanları ve ülkeleri birbirine yaklaştırmak için belki de en güzel, en kolay unsurdur. Biz de sanatçılar olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben bir opera sanatçısı olarak hep opera sanatını dünyada yaymak hem de bir Türk sanatçının aslında dünyanın beynelmilel bir sanatı icra etmesi açısından büyük bir çaba sarf ediyorum. Bu çabalar karşılık bulmuş. Bu çok büyük bir gurur ve mutluluk” dedi.

İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Murat Karahan'ın Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da ünlü olduğunu belirterek, İtalya Devlet Nişanı'nı kendisine verdikleri için çok gurur duyduğunu söyledi.

Devlet Nişanı'nın takdim edilmesinin ardından Karahan, bir İtalyanca bir de Türkçe eser seslendirdi. Düzenlenen törene, ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ve ünlü spiker Erdoğan Arıkan da katıldı. (İHA)