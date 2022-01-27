Dövüş Kulübü’nün yazarı, Çin’in sansürünü beğendiğini söyledi

Dövüş Kulübü'nün yazarı Chuck Palahniuk, Çin'in sansür uyguladığı filminin yeni mutlu sonunu destekleyerek sansürlenmiş sonun kitabına daha sadık olduğunu iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz günlerde sinemanın kült filmlerinden biri sayılan Dövüş Kulübü’nün (Fight Club) Çin’de sansürlenmesi ortaya çıkmış ve hükümet, filmin Çin’deki izleyici kitlesinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Filmin Çin versiyonundaki sonunda anlatıcı; polisin bombalama planını ortaya çıkarıp engellediğini, Tyler’ın ise akıl hastanesine yattığını anlatıyor. Ancak Palahniuk, sansürlenmiş yeni sonu “süper harika” olarak niteledi.

Yazar şunları şunları söyledi: “İronik olan şu ki, Çinlilerin değiştirme şekli, Fincher’ın sonunun aksine, sonunu neredeyse tam olarak kitabın sonuyla aynı hizaya getirdiler. Yani bir bakıma Çinliler filmi biraz da olsa kitaba yaklaştırdılar.”

Palahniuk, Twitter’daki yeni sonla ilgili raporlara yanıt verdi: “Bunu Gördünüz mü? Bu süper, harika!”

Bir blog yazısında da şunları söyledi: “Tyler ve çetesi tutuklandı. Yargılandı ve akıl hastanesine mahkum edildi. Ne harika. Hiçbir fikrim yok! Adalet her zaman kazanır. Hiçbir şey patlamadı. Fin.”

Yazar ayrıca TMZ’ye şunları söyledi: “Gerçekten ilginç bulduğum şey, kitaplarımın ABD’de ağır bir şekilde yasaklanması. Teksas hapishane sistemi kitaplarımı kütüphanelerine taşımayı reddediyor. Birçok devlet okulu ve çoğu özel okul kitaplarımı reddediyor. Ama Çin filmin sonunu değiştirdiğinde mi sorun oluyor? Uzun zamandır kitap yasağına katlanıyorum.”

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