Down sendromlu Umut’un O Ses Türkiye hayali

Şevval Sam’dan, Kazım Koyuncu’ya kadar birçok sanatçının şarkısını enstrüman eşliğinde söyleyen Umut Turan, Şişli’deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyor. Turan, müziği çok sevdiğini belirterek, “En çok sevdiğim sanatçı Murat Boz, sevdiğim şarkısı ise ‘Özledim.’ Murat Boz’un bütün müziklerini dinliyorum. Kaç defa sosyal medya üzerinden kendisine yazdım ama bir cevap gelmedi. Tek hayalim Murat Boz’u görmek ve onunla şarkı söylemek.” dedi.



‘UMUDUM ONLAR’

Turan, TV8 Ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye’ye katılarak Murat Boz’la düet yapmak istediğini ifade etti. Hayalinin sanatçı olmak olduğunu dile getiren Turan, “Hocamla beraber yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmacı olarak katılıp sahnede Murat Boz’un ‘Özledim’ şarkısını söylemek istiyorum. Eğer Murat Boz dönerse, ileride başka şarkı da söyleyeceğim. Sesim müziğe yatkın, kesinlikle hepsi bana döner. Umudum onlar. Yarışmadaki bütün sanatçıları tanıyorum, birisi Hadise, diğeri de Beyazıt. Beyaz’ın da eskiden bütün programlarını severek izliyordum” diye konuştu. Turan’a rehabilitasyon merkezinde müzik eğitimi veren müzik terapisti Yaren Güven de derslere ilk başladığında Umut’ta bir ışık gördüğünü anlattı. Umut’un bütün şarkılara eşlik ettiğini aktaran Güven, “Darbuka çalıyor ve ritm kulağı da olunca bu sefer özel ders yapmaya başladık, şarkılar söyledik. Murat Boz’a olan ilgisini de duyunca bu defa daha çok üstünde durmaya başladık. İnşallah sesini duyuracağız. Müzikle ileri gitmek istiyor” dedi. (AA)