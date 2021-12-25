Düello kızıştı: Tom Holland, Martin Scorsese’ye karşı çıkıyor

Marvel filmleri için "sinema değil" diyen Martin Scorsese'ye yanıt son Örümcek-Adam Tom Holland'dan geldi. Holland, sözleriyle ünlü yönetmene karşı çıktı.

Sozcu.com.tr

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Sinema dünyasının son yıllardaki yeni tartışması süper kahraman filmleri üzerine.. Bir yandan DC bir yandan Marvel derken, beyaz perdeyi domine eden süper kahraman filmleri herkes tarafından da sevilmiyor. Ridley Scott, Paul Thomas Anderson ve Martin Scorsese sık sık bu filmlere tepkilerini dile getiriyorlar.

Son olarak Martin Scorsese Marvel filmleri için “sinema değil” dedi. Ünlü yönetmene tepki gecikmedi. Marvel’ın son iddialı filmi Örümcek – Adam: Eve Dönüş Yok’un (Spider-Man: No Way Home) başrol oyuncusu Tom Holland, süper kahraman filmlerini savunarak “onlar, gerçek sanat” dedi.

HİÇBİR FARK YOK

Holland, şunları söyledi: “Marvel filmleri yaptım ve ayrıca Oscar dünyasında konuşulan filmler de yaptım ve tek fark, gerçekten, birinin diğerinden çok daha pahalı olması. Ama karakteri parçalama şeklim, yönetmenin hikayenin ve karakterlerin arkını çizme şekli hepsi aynı, sadece farklı bir ölçekte yapıldı. Bu yüzden onların gerçek sanat olduğunu düşünüyorum.”

Holland, her iki alanda da rol alan oyuncuları da referans vererek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu filmleri yaparken, iyi ya da kötü, milyonlarca insanın onları izleyeceğini biliyorsunuz, oysa küçük bir bağımsız film yaparken, çok iyi değilse kimse izlemez, bu yüzden farklı getirileri var. Demek istediğim, Benedict Cumberbatch’a veya Robert Downey Jr.’a veya Scarlett Johansson’a; Oscar’a layık türde filmler yapan ve aynı zamanda süper kahraman filmleri yapan insanlara sorabilirsiniz, size onların aynı olduklarını söyleyeceklerdir.”

Spider-Man: No Way Home vizyona girdiği ilk hafta sonunda 260 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.

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