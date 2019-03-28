Dünya Tiyatro Günü’nde perde Kerem Alışık ile açıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Dünya Tiyatro Günü'nde Türk Tiyatrosu'nun usta oyuncularından Kerem Alışık ve ekibini ağırladı. Yönetmenliğini Şakir Gürzumar'ın yaptığı, başrolleri Kerem Alışık, Kaan Taşaner ve İştar Gökseven'in paylaştığı ‘Esaretin Bedeli’ adlı oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 24 kişilik dev bir kadronun sahneye çıktığı, yaklaşık iki buçuk saat süren ve sabrın, bilginin, zekanın, umudun tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini işleyen oyunun sonunda Kerem Alışık “Umut iyi bir şeydir ve iyi şeyler asla ölmez. Korku sizi tutsak eder, umut ise özgür bırakır” repliği ile seyircilere duygusal anlar yaşattı. Dünya Tiyatro Günü'nde, Kerem Alışık ve ekibini yalnız bırakmayarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ni dolduran tiyatroseverler, oyunun sonunda beğenilerini alkışlarla dile getirdi.

ALIŞIK: “SİZİNLE OLMAK ONUR VE MUTLULUK VERİCİ”

Oyunun sonunda bir konuşma yapan sevilen sanatçı Kerem Alışık, “Dünya Tiyatro Günü'nde, böyle güzel bir günde sahnede olmak, bu geceyi hep beraber burada teneffüs etmek ve sizlerle güzel duyguları paylaşmak bizim için onur, kıvanç ve mutluluk verici.” dedi.

(İHA)