Dünyaca ünlü sanatçı Dany Brillant, Candan Erçetin hayranı çıktı

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Danny Brillant, Tarkan’ın ve Ajda Pekkan’ın sesini çok beğendiğini belirterek, "Candan Erçetin’in benim için ayrı bir yeri var, Kıbrıs’a tekrar gelip kendisiyle aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim" dedi.

Dünyaca ünlü Fransız sanatçı Dany Brillant, Kıbrıs'ta Elexus Hotel’de müzikseverlerle buluşturdu. Brillant'ın hareketli şarkılarına dayanamayan tutkunları sahneye çıktı. Brillant’ın yaşlı bir hayranıyla dakikalarca Latin ezgileri eşliğinde dans etmesi izleyenler tarafından uzun süre alkış yağmuruna tutuldu. Ünlü şarkıcı annesiyle babasının tanıştığı duygusal parça Historie de l'amour adlı şarkıyı seslendirirken duygu dolu dakikalar yaşadı. Hatta eşine olan aşkını konserde dile getiren sanatçı, bunun üzerine hayranlarından birini sahneye çıkardı. Ona eşi gibi aşk dolu bakacağını söyleyerek şarkısını seslendireceğini paylaşan Brilliant'a seyirciler alkış tuttu.



CANDAN ERÇETİN’İN YERİ AYRI

Dany Brillant, Kıbrıs’ın tam bir tatil cenneti olduğunu belirterek, “Tarkan'ın ve İstanbul'da konserimi dinlemeye gelen Ajda Pekkan'ın sesini çok beğeniyorum. Fransızca şarkılarıyla gönlümü fetheden Türk şarkıcı Candan Erçetin'in benim için ayrı bir yeri var, Kıbrıs'a tekrar gelip kendisiyle aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim” dedi.