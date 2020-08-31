Edebiyat Atölyesi Dergisi’nden okurlara merhaba

Üç aylık Edebiyat Atölyesi Dergisi, bu ay itibarıyla yayın hayatına merhaba diyor.

Sayfalarının yarısını yeni yazarların yazılarına açıp onları yayın kurulundaki yazarlarla değerlendiren Edebiyat Atölyesi Dergisi'nin ilk sayısı hazır. Yayın Yönetmenliğini Barış İnce'nin yaptığı dergide pek çok önemli isim yazıya dair bilgiler verdi.

Yazmak için bir kılavuz olma iddiasındaki derginin ilk sayısında Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli'nin yazma serüvenleri kapak dosyası olarak yer aldı. Zülfü Livaneli hem kendi yazı deneyimine dair bilgiler verdi hem de Yaşar Kemal ile anılarını yazdı. Yaşar Kemal'in yazı deneyimine dair Ayşe Semiha Baban, Ayşegül Tözeren, Zafer Köse, Meral Saklıyan bilgiler paylaştı.

Öykü, roman, senaryo ve şiire dair bilgilerin yer aldığı dergide Ethem Baran, Murat Uyurkulak, Onur Ünlü gibi yazarlarla yazıya dair söyleşiler yapıldı.

Şükrü Erbaş, Hande Çiğdemoğlu, Ahmet Önel gibi isimler de yazılarıyla dergiye katkı sundu. Ahmet Büke, Altay Öktem, Doğuş Sarpkaya, Fadime Uslu, Funda Alp, Gökhan Horzum, Güray Öz, Yaşar Seyman, Haydar Ergülen, Onur Orhan, Zafer Köse, Mustafa K. Erdemol gibi isimler farklı türlere dair bilgiler verdi. Can Yayınları Editörü Cem Alpan, dışarıdan gelen dosyalarda nelere dikkat ettiklerini anlattı. Mehmet Özçataloğlu ve Özge Doğar çocuk edebiyatında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Derginin kapak çizimini Ekin Başak Akgül yaparken, iç sayfa çizimlerinde Serkan Altuniğne ve Muzaffer Gümüşsü yer aldı.

YAZAR ADAYLARINA BÜYÜK FIRSAT

30 sayfasını dışarıdan gelen yazılara ayıran dergide, şiirleri Altay Öktem, öyküleri Fadime Uslu değerlendirdi. Her öykünün altında Fadime Uslu'nun değerlendirmesi yer aldı.

Derginin mutfak ekibi ise şöyle: Barış İnce, Selçuk Özbek, Can Uğur, Semih Güven, Mustafa Kömüş, Neslihan Yiğitler, Berkay Sağol, Sercan Meriç, Anıl Karaca, Ekin Başak Akgül, Barış Sarıkaş, Rıfat Kırcı, Volkan Ateş, Aycan Karadağ, Sevil İnce, Dilek Toker, Esat Aydın, Yağmur Bozacı…