Edip Akbayram: Bu ülkenin tek çaresi Atatürk’tür

46. sanat yılını yaşayan ve 21 Eylül Cuma akşamı tam 15 yıllık bir aradan sonra tekrar Güzel Günler Göreceğiz konserini Harbiye Açıkhava'da verecek olan Edip Akbayram, her gün ölüm ve şehit haberleriyle karşı karşıya kalan halkın, gelecek güzel günlere dair umutlu olduğunu belirterek, "Bir ülkenin aydını, sanatçısı umudunu asla yitirmez. Elbette inanıyorum, bu zor günler bitecek ve bir gün hep birlikte güzel günlere uyanacağız" dedi.

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Türküleri ve özgün müzik yorumlarıyla herkesin gönlünde taht kuran Edip Akbayram, tam 15 yıllık bir aradan sonra 21 Eylül Cuma akşamı Harbiye Açıkhava’da sanat sevenlerle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel Günler Göreceğiz konseptiyle sahneye çıkacak olan Akbayram’a bazı şarkılarında ise kızı Türkü eşlik edecek. Sanatçıyla konserini ve ülkede yaşananları konuştuk.

Bu konser hasretin bittiği bir konser olacak galiba…

Dile kolay 15 yıl geçmiş. Şimdi Harbiye Açıkhava’da 15 yıllık hasretimizi sona erdireceğiz. Ölümden, şehitten gözüne kan oturmuş bu halkın gelecek güzel günlere umudu olduğu ve bu inancı birlikte paylaşacağımızı düşünüyorum. Şarkılarımızı hep birlikte haykıracağız Harbiye’de… İstanbullular’ı konserime bekliyorum.

Sürprizler olacak mı?

En güzel ve özel sürprizim kızım Türkü ile aynı sahneyi paylaşacak olmamdır. Biz kimi zaman baba kız çıkıp şarkı söylüyoruz. İkimiz de mutlu oluyoruz. Dinleyenlerin de hoşuna gidiyor. Benim en büyük destekçilerim kızım Türkü ile 38 yıldır aynı yastığa baş koyduğum eşim Ayten Hanım’dır.

BU HALK BENİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI

Konserlerin sayıları keşke daha fazla olsa…

Konser sayılarını belki arttırabiliriz. Ancak eski konserlerin tadı kalmadı da diyemem. Bu halk beni hiç yalnız bırakmadı. Bugünün Türkiyesi’nde her insanın umuda sarılma ihtiyacı var. İşte bu umut bizi bir araya getirecektir.

Dünle bugün arasındaki konser sayısı çok farklı mı?

Türkiye sürprizlere gebe bir ülke. Gündeme göre her şeyin rengi değişiyor, konser sayısı da öyle.

Sevenlerin özlemle konserlerini bekliyor…

1972’den beri 46 yıldan bu yana sahnelerdeyim. Sahneler benim en mutlu olduğum yerdir. 22 kez Türkiye’yi, iki kez de dünyayı dolaştım. Gezerek, görerek tanıdım bu ülkeyi. En büyük servetim insanların bana olan sevgisi oldu.

BU ZOR GÜNLER BİTECEK

Konserlerinin adı Güzel Günler Göreceğiz… Türkiye, güzel günler görecek mi, buna inanıyor musun?

Bir ülkenin aydını, sanatçısı umudunu asla yitirmez. Elbette inanıyorum, bu zor günler bitecek ve bir gün hep birlikte güzel günlere uyanacağız. Çocuklarımız uçurtmalarını mavi aydınlıklarda uçuracak, çiçek bahçelerinde büyüyecekler. Bunu belki ben göremem ama o günlerin geleceğine yürekten inanıyorum. Türkiye bir gün mutlaka düze çıkacaktır.

Şarkılarıyla verdiğiniz mesajları sizden dinleyelim…

Şarkılarımda özellikle sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verdim, vermeye devam ediyorum. Atatürk hasreti son dönemde büyüdükçe büyüdü içimizde. Şu zor günlerde bu ülkenin tek çaresidir Atatürk ve onun gösterdiği yoldur.

Darbeler, muhtıralar, neler neler gördüm. 12 Mart’ta küçüktüm, 12 Eylül’de büyüdüm… Bugünlere tanık olurken de yaşlandım… Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Merak etmeyin düze çıkacağız, yine umutlarımız yeşerecek.