Ellen DeGeneres,19 yılın ardından programını bitiriyor

63 yaşındaki DeGeneres, 2003 yılında başladığı programı 2022'de bitireceğini açıkladı. DeGenres, bu kararının arkasında The Ellen DeGeneres Show'un çalışma ortamıyla ilgili çıkan haberlerin olmadığını da belirtti.

The Hollywood Reporter’a yaptığı açıklamalarda The Ellen DeGeneres Show’un biteceği tarihin çok önceden kararlaştırıldığını belirten komedyen, aslında 16. sezon sonunda bırakmayı planladığını ama ısrarlar üzerine bir sezon daha uzattığını söyledi.

DeGeneres bitirme kararı ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı: “Yaratıcı bir insan olduğunuzda, sürekli olarak yeni bir meydan okumaya ihtiyaç duyarsınız. Ve bu gösteri; ne kadar harika, ne kadar eğlenceli olursa olsun, artık bir meydan okuma değil.”

DeGeneres ABD medyasının en dikkat çekici isimlerinden biri. Şimdiye kadar programında sayısız ünlü ismi ağırladı. Ve 1997’de eşcinsel olduğunu açıklamasıyla ana akım Amerikan tutumlarını değiştirmesiyle tanınıyor.

TOKSİK ÇALIŞMA ORTAMI

Ellen DeGenres'in başarılarına gölge düşüren olay ise geçen yıl yaşandı.

Nezaket ve açık fikirli dürüstlük konusundaki kamuoyu ünü, geçen yıl komedyen Kevin T Porter'ın Twitter’da “yaşayan en acımasız insanlardan biri” olarak adlandırmasıyla başladı ve Porter, ellen hakkında kötü bir anısını anlatan herkes için Los Angeles Gıda Bankası'na 2 dolar bağışta bulunacağını duyurmuştu.

Porter'ın paylaşımının hemen ardından Ellen DeGenres Show setinin toksik çalışma ortamı olması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Raporlar sette kötü bir çalışma ortamı olduğunu da ortaya koyarken programdan üç üst düzey yönetici de ayrıldı.

DeGeneres, eylül ayında çalışanlarından ve izleyicilerden özür dileyerek, yeni sezonun yeni bir başlangıç olacağına söz verdi. Ancak gün geçtikçe reytingleri düştü.

Ellen DeGenres, bu iddialar nedeniyle şovu bitirme kararı almadığını şu şekilde ifade ediyor: “Bütün bunlar, gösteriyi etkiledi. Beni çok incitti. Ama bu yüzden şovu bırakıyor olsaydım, bu sezon geri gelmezdim.”

İlginizi Çekebilir Komedyen Ellen DeGeneres'ın televizon programı hakkında soruşturma açıldı