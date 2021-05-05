Emine Işınsu, hayatını kaybetti

Ünlü Edebiyatçı, Emine Işınsu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Prof. Dr. İskender Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Emine Işınsu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

İBRAHİM KALIN’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emine Işınsu’nun ölüm haberinin ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kalın paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Emine Işınsu hanımefendiye Allah'tan rahmet, ailesine be yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sancı, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür gibi güzel eserler ve sadaka-yi cariyeler bıraktı geride. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş da Işınsu için baş sağlığı paylaşımında bulundu. Yavaş paylaşımında “Cumhuriyet döneminin kıymetli yazarı Halide Nusret Zorlutuna’nın kızı, Türk Edebiyatının önemli fikir yazarlarından Emine Işınsu’yu kaybettiğimizi üzülerek öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, eşi Sn. İskender Öksüz'e ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.

EMİNE IŞINSU KİMDİR?

Ünlü edebiyatçı Emine Işınsu, bir dönem Töre dergisini çıkarmış dönemin gençliği üzerinde önemli etkisi olmuştu. Cumhuriyet döneminin tanınmış şair ve yazarı Halide Nusret Zorlutuna ile Tümgeneral Aziz Vecihi Zorlutuna'nın kızı olarak 17 Mayıs 1938 yılında Kars’ta dünyaya gelen Işınsu’nun edebi kişiliğine dair yüksek lisans ve doktora tezleri de yazılmış, “Bir Yürek Satıldı” oyunu, “Küçük Dünya” romanı dizi olarak çekilmiş ve TRT’de yayınlanmıştı.