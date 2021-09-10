Engel tanımayan festival başlıyor

Kültürel hayata erişimdeki engelleri kaldıran ‘Engelsiz Filmler Festivali’ bu yıl yine dopdolu bir programla 11-17 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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2013'te sinemaya ilgi duyan gençler tarafından filmleri engelli bireylerin erişimine uygun hale getirme hedefiyle başlatılan ‘Engelsiz Filmler Festivali' devam ediyor.

Filmlerin farklı engellere sahip bireylerin erişimine uygun şekilde düzenlendiği festival kapsamında, görme engelli bireyler için sesli betimleme, işitme engelliler için işaret dili ve ayrıntılı altyazılar yer alıyor. Tüm festival mekanları ortopedik engelli bireylerin gereksinimleri gözetilerek seçiliyor. Programı her bireyi kapsayacak şekilde geliştirmeyi sürdüren festivalde otizmli bireylere yönelik özel gösterimler de yapılıyor.

Sinemaseverlerle 11-17 Ekim tarihleri arasında 9'uncu kez buluşmaya hazırlanan festivalin bu seneki programı da belli olmaya başladı. Festivalin bu yılki yeniliklerinden biri de müzik ve sesin dönüştürücü gücüne odaklanan filmlere kulak vererek, dünyanın farklı coğrafyalarında müziği ya da sesi merkezine alan hikayeleri izleyeceğimiz “Oditoryum” seçkisi olacak. Hakim bakış açısını sorgulayıp farklı bakış açıları sunan renkli seçki alternatif bir sinema deneyimi vadediyor. Seçkinin filmlerinden biri; görme engeli tırmanışçı Jesse Dufton'ın İskoçya'daki ikonik Hoy'un Yaşlı Adamı kayalığına tırmanma öyküsünü aktarırken seyircilerin nefeslerini kesecek ilham verici ‘Kör Tırmanış' (Climbing Blind) olacak. Doğduğunda yalnızca yüzde 20 gören ve kendisine nadir görülen bir göz hastalığı teşhisi konan, gitgide azalan görme kaybına rağmen tırmanma macerasına devam eden azim dolu bir karakter olan Dufton'ı izleyiciyle tanıştıracak ödüllü filmin Türkiye'deki ilk gösterimi Engelsiz Filmler Festivali'nde yapılacak.

Festivalde ayrıca Dünya'nın farklı coğrafya ve kültürlerinden hikayeler de Kaleydoskop seçkisiyle sinemaseverlerle buluşacak.

GÖSTERİMLER ÜCRETSİZ

9 animasyon filmin yer aldığı “Çocuklar İçin” seçkisi ise minik izleyicilere film izleme alışkanlığı ve sinema kültürü kazandırmayı amaçlıyor. Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen festival, her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunacak. Tüm film gösterimleri ve diğer yan etkinliklerin sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebileceği Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşılabilecek.