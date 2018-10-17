Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Engin Akyürek yeni kitabı Sessizlik’i piyasaya çıkardı
Engin Akyürek yeni kitabı Sessizlik’i piyasaya çıkardı
Ünlü oyuncu Engin Akyürek, geçtiğimiz günlerde ilk öykü kitabı Sessizlik'i piyasaya çıkardı. 21 öyküden oluşan kitabın tüm geliri ise Darüşşafaka'ya bağışlanacak...
Kültür Sanat 17 Ekim 2018 - 11:06

Oyuncu Engin Akyürek, 21 öyküden oluşan “Sessizlik” adlı kitabını yayınladı. Kitapta ünlü oyuncunun 21 öyküsü yer alıyor ve kitabın tüm telif gelirleri Darüşşafaka’ya bağışlanacak.
sessizlik-kitabiYazmaya lise yıllarında başladığını söyleyen Akyürek, daha önce bir dergide yazdığı öyküleri biriktikçe, bu öykülerin bir kitap olmayı hakettiğini düşünmüş ve böyleye kitabı çıkarmaya karar vermiş. Öykücülüğü çok sevdiğini ve sinemadan daha yakın bulduğunu söyleyen Akyürek, kitabın kendisini lise yılarına ve ergenliğine götürdüğünü belirtti…

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler