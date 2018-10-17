Engin Akyürek yeni kitabı Sessizlik’i piyasaya çıkardı

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Oyuncu Engin Akyürek, 21 öyküden oluşan “Sessizlik” adlı kitabını yayınladı. Kitapta ünlü oyuncunun 21 öyküsü yer alıyor ve kitabın tüm telif gelirleri Darüşşafaka’ya bağışlanacak.

Yazmaya lise yıllarında başladığını söyleyen Akyürek, daha önce bir dergide yazdığı öyküleri biriktikçe, bu öykülerin bir kitap olmayı hakettiğini düşünmüş ve böyleye kitabı çıkarmaya karar vermiş. Öykücülüğü çok sevdiğini ve sinemadan daha yakın bulduğunu söyleyen Akyürek, kitabın kendisini lise yılarına ve ergenliğine götürdüğünü belirtti…