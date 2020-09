Can Yayınları’nın kurucusu Erdal Öz’ün anısını yaşatmak için ailesi tarafından her yıl düzenlenen Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün yeni sahibi Jale Parla oldu.

Başkanlığını Oğuz Demiralp'in üstlendiği, Sibel Irzık, Cemil Kavukçu, Ömer Türkeş, Metin Celal, Nilüfer Kuyaş ve Faruk Duman'dan oluşan Seçici Kurul,Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nün on üçüncüsünün Jale Parla'ya verilmesini kararlaştırdı.

EĞİTİME KATKISI VURGULANDI

Ödülün gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: Erdal Öz Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu 27 Eylül 2020 günü toplanarak, bu yılın ödülünü akademisyen, eleştirmen Jale Parla'ya verme kararı almıştır. Seçici Kurul, Jale Parla'ya bu ödülü “Akademi ile edebiyat dünyasını bir araya getirme konusundaki başarısı, Türk edebiyatı üzerine özgün çözümlemeleri ve edebiyat eğitimine katkılarıyla, eleştiri geleneğini kültürel inceleme ve karşılaştırmalı edebiyat yönünde zenginleştiren yeni alanlar açması nedeniyle vermiştir.“

Her yıl bir üyenin ayrılıp bir başkasının katılımıyla yenilenen jüri, altı yıldır jüride bulunan ve 2020 komitesinin başkanlığını yürüten Oğuz Demiralp'i uğurlayacak. Gelecek sene jüriye katılacak olan yeni isim Murat Yalçın olacak.

GEÇEN YIL LATİFE TEKİN’E VERİLMİŞTİ

2008 yılından bugüne kadar verilen ödül, Handan Börüteçene'nin tasarladığı bir ödül heykelciği ve 15 bin TL'den oluşuyor. Erdal Öz Edebiyat Ödülü bugüne dek, Gülten Akın, Nurdan Gürbilek, İhsan Oktay Anar, Şavkar Altınel, Murathan Mungan, Cemil Kavukçu, küçük İskender, Orhan Pamuk, Orhan Koçak, Cevat Çapan, Adalet Ağaoğlu ve Latife Tekin'e verilmişti.

Covid-19 pandemisinin yarattığı olumsuz koşullar göz önüne alınarak bu yıl Erdal Öz Edebiyat Ödülü Töreni yapılmayacak.



JALE PARLA KİMDİR?

Jale Parla 1945'te İstanbul'da doğdu. 1964'te Arnavutköy Amerikan Koleji'ni, 1968'de Robert Kolej Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nü bitirdi.1978'de Harvard Üniversitesi'nden ana dalı İngiliz Edebiyatı, yan dalları Fransız ve Alman Edebiyatları olmak üzere karşılaştırmalı edebiyat doktorası aldı. 1976-2000 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Halen Bilgi Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmakta olan Parla'nın Efendilik, Şarkiyatçılık, Kölelik (1985),Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri (1990), Kadınlar Dile Düşünce (Sibel Irzık ile beraber, 2004), Balkan Literatures in the Era of Nationalism (Murat Belge ile beraber 2008), Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım (2011), Don Kişot – Yorum, Bağlam, Kuram (2017) adlı kitapları yayımlandı.