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Etnik müziğin önemli ismi Tara Mamedova, İstanbul’a geliyor
Etnik müziğin önemli ismi Tara Mamedova, İstanbul’a geliyor
Etnik müziğin tanınan isimlerinden Tara Mamedova, 15 Mart'ta BKM Mutfak Çarşı'da dinleyicilerle buluşacak. 
Kültür Sanat 14 Mart 2019 - 11:14

Kırgız sanatçı Tara Mamedova, İstanbul’da bir konser vermeye hazırlanıyor. Rusya, Kırgızistan ve Fransa'da modern etnik pop, caz ve blues müziğin başarılı ismi olarak tanınan Tara Mamedova, yarın BKM Mutfak Çarşı’da olacak.

Aralarında ‘Lo Lawo’, ‘Esmera Farê’, ‘Bes E’, ‘Cano’, ‘Ax’, ‘Lori’, ‘Perişan’, ‘Wesetim’in de aralarında olduğu bir çok etnik şarkıyla adını uluslararası platformda duyuran Mamedova’nın konseri saat 22:00’de başlayacak. Konseri Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Olgun Şimşek’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin seyretmesi bekleniyor.

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