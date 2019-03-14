Etnik müziğin önemli ismi Tara Mamedova, İstanbul’a geliyor

Kırgız sanatçı Tara Mamedova, İstanbul’da bir konser vermeye hazırlanıyor. Rusya, Kırgızistan ve Fransa'da modern etnik pop, caz ve blues müziğin başarılı ismi olarak tanınan Tara Mamedova, yarın BKM Mutfak Çarşı’da olacak.

Aralarında ‘Lo Lawo’, ‘Esmera Farê’, ‘Bes E’, ‘Cano’, ‘Ax’, ‘Lori’, ‘Perişan’, ‘Wesetim’in de aralarında olduğu bir çok etnik şarkıyla adını uluslararası platformda duyuran Mamedova’nın konseri saat 22:00’de başlayacak. Konseri Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Olgun Şimşek’in de aralarında olduğu ünlü isimlerin seyretmesi bekleniyor.