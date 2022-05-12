Eurovision 2022 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eurovision nerede yayınlanacak?

Geçmişte her yıl Türkiye'nin de katıldığı, 2013 yılından bu yana yer almadığımız Eurovision gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu sene İtalya'nın Torino şehrinde düzenlenecek 2022 Eurovision şarkı yarışmasına 41 ülke katılım sağlıyor. Eurovision 2022 Türkiye'de hiçbir kanal tarafından yayınlanmayacak ancak Eurovision resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayın izlenebilecek.

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Avrupa’dan milyonlarca kişinin, her yıl büyük bir heyecanla takip ettiği köklü müzik yarışması Eurovision için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl İtalya’nın kazanması sayesinde Torino’da düzenlenecek Eurovision’a 2013 yılında bu yana katılmayan Türkiye bu yıl da organizasyonda boy göstermeyecek. Eurovisiyon 2022’de Avrupa kıtasından 40 ülke ve özel davetli olarak dahil edilen Avusturalya katılacak.

EUROVİSİON 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2022 Eurovision Şarkı Yarışması ilk yarı finali 10 Mayıs 2022, ikinci yarı finali 12 Mayıs 2022 ve finali ise 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak.

66. Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye’de yayınlanmayacak, Youtube Eurovision 2022 resmi kanalı üzerinden izlenebilecek.

HANGİ ÜLKELER KATILACAK?

Eurovision İtalya’nın şehri Torino’da bulunan Pala Alpitour’da gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya 41 ülke katılım sağlıyor. İşte yarışmaya katılacak ülkeler;

Arnavutluk, Avustralya, Ermenistan, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandşya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Moldova, Karadağ, Hollanda, Kuzey Makedonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Ukrayna, İngiltere

EUROVİSİYON’A 2013 YILINDAN BERİ KATILMIYORUZ

2013 yılından bu yana katılmadığımız Eurovision’da ilk kez 1975’te Semiha Yankı ile yer alırken, son temsilcimiz ise 2012 yılında Can Bonomo oldu.

Akıllarda yıllardır aynı soru var. “Türkiye neden yarışmaya katılmıyor?.” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eurovision’a neden katılmadığımızı açıkladı.

Oktay, “Türkiye 1975’ten bugüne 34 kez yarışmaya katıldı. 2009’da yarışmanın değerlendirme yöntemi değişti. Sonuçları yüzde 50 tele oylama, yüzde 50 ulusal jüri belirlemeye başladı. TRT bu sisteme yönelik çekince belirtti. 5 ülkenin de her yıl doğrudan finale yükselmesi, eşitliğe aykırılık teşkil etti. Daha adil bir sistem kurulduğu taktirde yarışmaya katılım yeniden değerlendirilecektir” dedi.

GEÇEN YIL İTALYA KAZANDI

Hollanda’da 65’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı bu yıl “Zitti E Buoni” adlı şarkısıyla İtalya kazandı. “Maneskin Rock” grubu 524 puanla yarışmayı birinci bitirdi. 26 ülkenin yarıştığı finalde Fransa’dan Barbara Pravi’nin “Voila” adlı şarkısı ikinciliği, İsviçre’nin “Tout l’Univers” adlı parçası da üçüncülüğü elde etti.

TEK BİRİNCİLİK SERTAB ERENER İLE

Türkiye yarışmaya ilk olarak 1975 yılında, Semiha Yankı’nın seslendirdiği “Seninle Bir Dakika” isimli şarkıyla katıldı ve sadece 3 puanla onuncu oldu. 1997’de Şebnem Paker, “Dinle” isimli şarkısıyla üçüncü oldu. 2003’te Sertab Erener “Everyway That I Can” isimli şarkıyla ülkemize ilk ve tek birinciliği kazandırdı.

1983’de Çetin Alp, 1987’de ise Seyyal Taner ise sıfır puan puan almıştı.