Ezginin Günlüğü’nün 40 yıllık şarkılarında sürpriz buluşma

‘Ezginin Günlüğü – 40 Yıllık Şarkılar’ albümü Mayıs ayında dinleyici ile buluşacak. Albümde her bir Ezginin Günlüğü şarkısı farklı bir sanatçı tarafından seslendirildi.

DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, bir yılı aşkın bir sürede hazırlanan albümde Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık yer aldı.

Albümde yer alan ve Dolu Kadehi Ters Tut’un seslendirdiği Duvar, önümüzdeki cuma günü yayınlanacak.