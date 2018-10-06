Fazıl Say’dan Almanya’ya giriş tepkisi! “Artık iyice zorlaştı…”

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Fazıl Say, bugün Almanya’daki Bad Wörishofen şehrinde dinleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyaca ünlü Almanya’ya gittiğinde gümrükte yaşadığı zorlukları kaleme aldı. Ülkeye girişle ilgili “Artık iyice zorlaştı. İstanbul'dan gelen uçaklara, Türk vatandaşlarına bu uygulamalar belli ki ağırlaştırılmış. Bu uzun kuyruklar bana 80leri hatırlatıyor” dedi.

İşte, Say’ın açıklaması:

“Artık iyice zorlaştı…

Uzun kuyruklar…

Herkesle çok uzun uğraşan gümrük memurları..

Bir sürü soru; Niye geldin? Dönüş biletin nerede?

Parmak izi..

Bazen başka sorular..

Bazen sinirli tavırlar.

Yolcuların yorgunluk stresi, dil bilmeyenlerin çektiği zorluklar…

Yorulmuş gümrük memurları.. Kuyrukta 1 saatten fazla bekletilen yüzlerce yolcunun çilesi…

Bu sabah tekrar bunları yaşadık, son 1-2 yıldır artarak gelişen bir durum bu, İstanbul'dan gelen uçaklara, Türk vatandaşlarına bu uygulamalar belli ki ağırlaştırılmış..

Düşünüyorum; bu sorun elbetteki son 5 yılda artan mülteci sorunu, terör olayları sorunu babında, ve bir yandan batı ile girilen çıkmaz sokak, siyasi sorunlar, düzelmesi beklenen tonla dert.. Ama acısını normal yolcular çekiyor… 5 sene önce böyle değildi AB'ye girişlerimiz. Hızlı hallolurdu.

10 sene önce hatta daha da iyiydi..

Bu uzun kuyruklar bana 80’leri hatırlatıyor.Dar koridorlarda saatlerce bekleyişler.

Dünya belli ki bir geri adım attı siyasi gelişmeler itibarıyla…”