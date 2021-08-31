Ferhan Şensoy’un Rasim Öztekin için yazdığı veda mektubu gündem oldu

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un ölüm haberi Türkiye'yi yasa boğdu. Şensoy, 8 Mart'ta hayatını kaybeden yakın arkadaşı Rasim Öztekin'in cenazesine sağlık sorunları nedeniyle katılamamış ve bir veda mektubu göndermişti. Gündeme gelen o mektupta Şensoy'un kullandığı "Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede" ifadeleri dikkat çekti.

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Türk tiyatrosunun önemi isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi’nde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm haberi Türkiye’yi yasa boğdu.

Mart ayında yakın dostu, usta oyuncu Rasim Öztekin'i kaybeden Ferhan Şensoy, sağlık durumu elvermediği için Öztekin'in anma törenine katılamamış ve bir veda mektubu göndermişti.

Şensoy, mektubunda şunları yazmıştı:

“Kavuğumu ona devrettim. Orta oyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede.”

Ferhan Şensoy, 27 sene boyunca elinde tuttuğu kavuğu, 2016 yılında Rasim Öztekin’e devretmişti.

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