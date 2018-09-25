Ferhat Tunç’a 1 yıl 11 ay hapis cezası

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Can ÖZÇELİK / İSTANBUL

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, savunma yapan Tunç “Ben sanatçıyım. Sanatçı toplumsal değerleri savunan bir aydındır. Sanatın ilkelerine sahip çıkıyorum. Sanatçı koşullara ve iktidara göre hareket etmez. Böyle yapması sanata ihanettir. Sanat ve sanatçılar bir ideolojiye sığdırılamaz. Kobani sürecini yakından takip eden bir sanatçıyım. Son albümüm Kobani ismini taşıyor” dedi. Suçlamaların önyargılı olduğunu ifade eden sanık Tunç, “Ne yaptıysam sanatçı duyarlılığıma sığınarak yaptım. Pişman değilim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç’un “Silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ’nin propagandasını yapmak” suçundan 1 yıl 11 ay 12 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın farklı illerde ertelenen davalarına ilişkin bu kararın tebliğ edilmesine de hükmetti.