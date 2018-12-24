Ferzan Özpetek’e Napoli fahri vatandaşlığı verildi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kariyerinin en önemli filmlerinden biri olan Napoli’nin Sırrı’nın çekimlerini gerçekleştirdiği Napoli şehrinin Belediye Başkanı Luigi de Magistris’nin önerisiyle, usta yönetmen Ferzan Özpetek’e “fahri vatandaşlık” verildi. Ferzan Özpetek, Napoli ile kariyerinin meslek hayatının ilk yıllarında Massimo Troisi ile birlikte çalıştığı Scusate il Ritardo filmi sayesinde bir bağ kurulduğunu ifade etti. Ferzan Özpetek fahri vatandaşlık için, “Onur duydum demek az olur, çok heyecanlandım. Aslında ben sadece duygularımı, yani Napoli halkının sıcaklığına, engin kültürüne, asil tavır ve düşüncelerine duyduğum hayranlığı paylaştım. Şehrin, duygulara dokunan ve onları değiştiren her özelliği beni büyüledi. O eşsiz ışık, seslere, gürültülere karışan o tınılar muhteşem. Sokaklardaki İnsanı sarmalayan o sessizlik, yer altı şehrinin gizemi müthiş heyecan verici” dedi.

FİLMİNİ BİZLERE ARMAĞAN ETTİ

Belediye Başkanı Luigi de Magistris ise, “Özpetek’in Napoli ile kurduğu derin bağ, Napoli’nin Sırrı filmini bizlere armağan etti. Film Napoli’nin sayısız sırrını, büyük çelişkilerini anlatıyor. Fahri vatandaşlık Napoli ile Özpetek arasındaki derin sevgi, dostluk, güven bağını sağlamlaştırıyor? Hoş geldiniz Maestro. Her ne kadar kalbiniz ve ruhunuzla hep bizden biri, gerçek bir Napolili olsanız da hoş geldiniz” dedi.

Ferzan Özpetek’e fahri vatandaşlık nişanı 2019’un ilk aylarında düzenlenecek törenle verilecek.



