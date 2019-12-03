Festival ruhu “Sound Ports Istanbul Presents ” ile devam ediyor

Sound Ports İstanbul'un 8-9-10 Kasım tarihlerinde Kadıköy'ün çeşitli mekanlarına yayılan programı, “Sound Ports Istanbul Presents” serisiyle etkisini 21 Aralık'a taşıyor. Dutch Consulate, Goethe Institute ve Kendine Has partnerliğinde gerçekleşecek “Sound Ports Istanbul Presents”, İstanbul-Berlin kardeş şehir anlaşmasının 30. yıl kutlamaları kapsamında katılımcılarla buluşacak.



Etkinlik kapsamında Sound Ports Istanbul'un müzik ve kültür üzerine derinleşmeye fırsat tanıyan “Yaratıcı Buluşmalar” bölümü Bina'da “How to globalize as independent musician?” paneliyle konumlanacak. GulbabaMusic moderatörlüğündeki panelde; Amsterdam merkezli Blip Agency'den Jeroen van den Bogert, Tel Aviv merkezli Mem Artists'ten Dan Basman, Salon'dan Deniz Kuzuoğlu ve Boiler Room, Zel Zele Records ve Worldwide FM'den Debora İpekel konuşmacı olarak yer alacak. Panelin ardından kültür sanat alanından önemli aktörlerin katılacağı “Networking Session”, katılımcıları ağırlayacak. Özellikle lokal bağımsız sanatçılarla Hollanda, İsrail ve Türkiye'den müzik ve kültür profesyonellerini bir araya getirerek globalleşmeye odaklanan “Yaratıcı Buluşmalar” oturumlarının ardından gece, DJ ve live performanslarla Arkaoda'da devam edecek. Yılın en uzun gecesinde hip hop, elektronik ve caz harmanıyla Hollandalı prodüktör Niels Broos live performansıyla; house müziğin Berlin temsilcisi Zigan Aldi DJ setiyle Arkaoda kabininde olacak.