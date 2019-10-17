Film ve dizi çekmek artık paralı

Yeni yönetmelik ile yabancılardan ücret alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı yönetmeliğe göre Türkiye’de çekilecek yabancı ya da ortak yapımlı ticari filmler için ücret alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'de çekilecek yabancı ticari filmlerle ilgili yeni yönetmelik yayınladı. Eski yönetmelikte bulunan “Ortak yapımlarda oyuncuların ve teknik ekibin en az yüzde 10'u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır” maddesi, yeni yayınlanan yönetmelik ile kaldırıldı.

KOMİSYON KURULDU

Türkiye'de çekilecek yabancı ya da ortak yapımlı ticari filmler için artık ücret de alınacak. Bunun için “Film Çekim Koordinasyon Komisyonu” kurulacak.

11 üyeli komisyon, İl Valisi ya da Vali Yardımcısı başkanlığında, Bakanlık ve Belediye, İl Kültür ve Turizm, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman Bakanlıkları, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı İletişim İl Müdürlüğü temsilcileri ile sinema alanında faaliyet gösteren yapımcı meslek birlikleri temsilcilerinden oluşacak. Komisyon, sinema ve dizi filmlere yönelik film çekim ücret tarifesini ve çekim güvenliğine ilişkin esasları da belirleyecek.