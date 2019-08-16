Fotoğrafın ustası Ara Güler 91 yaşında

Türkiye'nin en önemli fotoğrafçısı Ara Güler, geçen yıl 90 yaşında hayata gözlerini yummuştu. Kariyeri başarılarla dolu olan ve dünya çapında bir foto muhabiri olan Ara Güler, yaşasaydı 90'inci yaşını kutlayacaktı.

İsmet İnönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russell, Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Maria Callas, Fikret Mualla, Picasso gibi birçok ünlü ismin fotoğrafını çeken Ara Güler, 16 Ağustos 1928’de Beyoğlu’nda dünyaya geldi. Usta fotoğrafçı kendisini sanatçı olarak tanımlamıyordu, “foto muhabirim” diyordu.



Çocukken sinemadan çok etkilenen Güler, Muhsin Ertuğrul’un yanında oyunculuk eğitimi aldı. Oyun yazarı olmak istiyordu. 1950’de Yeni İstanbul’da gazeteciliğe başladı. Aynı zamanda öyküleri de edebiyat dergilerinde yayınlanıyordu.

Güler, bir zamandan sonra gazeteci olmaya karar verdi. Hayat dergisinde 1962 yılına kadar fotoğraf bölüm şefi olarak çalıştı. 1961’de İngiltere’de yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne kabul edildi. Artık dünyaca ünlü bir fotoğrafçıydı.



Türkiye’de de ardı ardına ödüller aldı. 1979’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce en iyi foto muhabiri seçildi. 2000 yılında Fransa Légion d'honneur nişanını aldı, 2004’te Yıldız Üniversitesi fahri doktora unvanı verildi, 2005’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’nü aldı. 2008’de İstanbul Fotoğraflarıyla İstanbul Turizm Özel Ödülü’nü kazandı, 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Fotoğraflarının büyük bölümü ABD’de, Fransa’da ve Almanya’da sergilendi.

Ara Güler, geçtiğimiz yıl 17 Ekim’de hayatını kaybetti.