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Friends ekibi karantinaya giriyor
Friends ekibi karantinaya giriyor
90'lı yılların fenomen dizisi Friends'in özel bölümü için hazırlıklar sürüyor. Ekip, 14 gün karantinaya girecek, ardından çekimler başlayacak.
Kültür Sanat 6 Temmuz 2020 - 12:26

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümünün üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Friends, özel bölümü ile hayranlarına sürpriz yapacaktı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle planlar aksadı.

Çekimlerin Ağustos’ya başlayacağı duyuruldu. Oyuncular önce 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte tüm ekibe virüs testi yapılacak.

Son olarak HBO Max Başkanı Bob Greenblatt çekimlerin orjinal sette yapılacağını açıkladı.

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