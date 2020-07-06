Friends ekibi karantinaya giriyor
1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümünün üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Friends, özel bölümü ile hayranlarına sürpriz yapacaktı. Ancak corona virüsü salgını nedeniyle planlar aksadı.
Çekimlerin Ağustos’ya başlayacağı duyuruldu. Oyuncular önce 14 günlük karantinaya girecek. Bu süreçte tüm ekibe virüs testi yapılacak.
Son olarak HBO Max Başkanı Bob Greenblatt çekimlerin orjinal sette yapılacağını açıkladı.