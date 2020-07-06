Galler Prensesi Lady Diana’nın hayatını konu alan ‘Spencer’ filmi 2022’de vizyona girecek
Galler Prensesi Lady Diana’nın hayatını konu alan ve ABD’li oyuncu Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu “Spencer” filminin vizyon tarihi açıklandı. 1997’deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana’nın hayatının kritik dönemlerini ele alındığı film, 2022'de sinemaseverlerle buluşacak. Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana’nın 25’inci ölüm yıl dönümünde, tüm dünyayla aynı anda Türkiye’de de vizyona girmesi bekleniyor.