Gani Müjde’nin unutamayacağı Mazhar Alanson anısı
Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri’nde müzik alanında MFÖ, ödüllendirilmişti. Ödül törenine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül alan Mazhar Alanson damga vurmuştu. Alanson, ödülü aldıktan sonra “Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım” demişti.
Yönetmen, senarist ve karikatürist Gani Müjde, ödül töreninde yaşanılanların ardından Alanson ile ilgili komik bir anı paylaştı. Alanson’un törendeki tavırlarını da eleştiren Müjde, şöyle dedi:
“Ben de çekime kafası iyi gelen Mazhar’ın reklam arasında gidip Divan Palmira’nın bahçesine işemesini ve bahçeye bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları hiç unutmayacağım.”