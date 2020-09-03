Gazapizm’den Harbiye’de Türkçe rap müziğin ilk konseri

Son yılların en popüler rap şarkıcılarından Gazapizm, KerkiSolfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi. Bu konser ile ilk kez bir Türkçe rap müzik sanatçısı Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde yer almış oldu.

Konser öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Gazapizm; “Harbiye'de ilk konserimiz. Türkçe rap bugüne kadar kaldırımlardan barlara, gece kulüplerinden büyük festivallere ve Harbiye'lere kadar geldi. Bu işi Türkçe rap camiası adına hep birlikte başardık. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sahneye beyazlar içerisinde çıkarak, “Hepiniz hoş geldiniz. Aslında biz de hoş geldik çünkü ilk Harbiye Açıkhava konserimiz. Çok heyecanlıyız ve sizlerle burada buluştuğumuz için çok mutluyuz” diyen Gazapizm, konsere “Gece Sabahın” şarkısı ile başladı.

Cem Adrian, Gaye Su Akyol, Korhan Futacı ve Muhlis Berberoğlu'nun konuk olduğu konserde, 4 Eylül'de yayınlanacak “Perişan” şarkısının klibini sahnede ilk kez sevenleriyle paylaştı.

CEM ADRİAN SÜRPRİZİ

“Ben ilk kez Harbiye Açıkhava'ya, Cem Adrian'ın Harbiye konserine konuk olduğumda çıkmıştım. Bugün de onsuz olmazdı” diyen Gazapizm, Cem Adrian'ı sahneye davet ederek seyircilerle birlikte hep bir ağızdan “Yaşanırsa Diye” şarkısını seslendirdi.



HAYATINI KAYBEDEN KADINLAR İÇİN ‘YETER' DEDİ

“Bu dünyada kadın olmanın, çocuk olmanın, hayvan olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hep birlikte güzel günleri, hep beraber kocaman bir sofraya oturmayı dileyelim ve asla vazgeçmeyelim” diyerek tüm kadınlar için “Kutlu Olsun Günün” ve “Karanfil” şarkılarını seslendirdi.

Konsere, Zeynep Bastık, Didem Soydan ve Umut Eker gibi ünlü isimler de katıldı.