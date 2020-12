Gazeteci babanın rapçi oğlu

GENÇLERİN YENİ SEVGİLİSİ EZHEL'İN HAYAT HİKAYESİNDEKİ BİLİNMEYENLER SÖZCÜ HAFTASONU'NDA

“Ezhel” adıyla Rap akımının tartışmasız bir numarası olan Sercan İpekçioğlu'nun hayatındaki bilinmeyenleri Sözcü HaftaSonu açıklıyor… Ünü giderek yayılan ve gençlerin yeni sevgilisi haline gelen İpekçioğlu, 2017 yılında “Müptezhel” albümü ile çıkış yaparak tanınmaya başlandı. Ankaralı Rap ve Reggae müzisyeni Ezhel, on parmağında on marifet ile Türkiye'nin ünlü müzisyenleri arasına girdi. Babası Ankaralı tanınmış gazeteci Sermet İpekçioğlu, annesi ise Devlet Halk Dansları sanatçısı Ulya Turgut… Şimdi her ikisi de emekli… 1991'de Ankara'da dünyaya gelen Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor.

Neşet Ertaş'a olan hayranlığını alnına yaptırdığı “Ah Yalan Dünya” dövmesiyle de gösteren Ezhel, Ankara'nın tanınan gazetecilerinden Sermet İpekçioğlu'nun oğlu. Baba İpekçioğlu, oğlu Ezhel'i şöyle anlattı: “Annesi Ulya Turgut, Devlet Halk Dansları topluluğunda sanatçıydı. Evliliğimiz çok uzun sürmedi. Eşimle Sercan küçükken ayrıldık ve o, annesinin yanında büyüdü. Küçükken meraklı, öğrenmeyi seven bir çocuktu, ilk öğreniminden sonra burslu olarak TED Ankara Koleji'nde okumaya başladı ancak müzik tutkusu galip geldi.

OĞLUMLA ÇOK UĞRAŞTILAR

15 yaşındayken okulu terk edip kendisini müziğe verdi. Müthiş kabiliyeti vardı. 5-6 enstürman çalıyor, Rap parçalar besteliyor ve söylüyor. ‘Ezhel' adıyla tanınıyor ve bu isim Osmanlıca'da, dalgın, unutkan demek. 2018 yılında bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiası ile bir iftira sonucu gözaltına alındı tutuklandı, yargılandı ve beraat etti. Onunla uğraşanlar var, sürekli CİMER'e şikayet ediyorlar, hakkında soruşturma açılıyor, davalarla uğraşıyor. Bunlardan yıldı ve ‘Artık Türkiye'de yapamayacağım' diyerek Almanya'ya gitti.

Baba İpekçioğlu kimdir?

Gazeteciliğe 1968'de Ankara'da Son Havadis gazetesinde başlayan Sermet İpekçioğlu, daha sonra o dönemin en önemli özel haber ajansı Türk Haberler Ajansı'na (THA) geçti. İpekçioğlu THA'da siyasi haberler alanında sivrildi. Dönemin siyasetçileri Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Alpaslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ı takip etti. TBMM'de çalıştı ve liderler ile siyasi partileri izledi. Ecevit ve Demirel'in Başbakanlığı döneminde Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yaptı.