Gazeteciler anılarını bir araya getirdi

Karşılaştıkları her türlü zorluğa rağmen, mesleklerini büyük bir özveriyle yerine getiren gazeteciler, toplumsal bilinci artırmak için çalışıyor, gazetecilik mesleğini kamuoyu yararına yapıyor. UYGAD (Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği) gazetecilik mesleğine gönül vermiş, duayen gazetecilerin anılarını ve deneyimlerini, gelecek nesillere kazandırmak için; ‘Önce Biz Yaşadık – Gazetecilerin Anıları’ adlı kitapta topladı. Halkın gerçekleri öğrenmesi ve haber alması için canla başla çalışan, basın emekçilerinin yaşadıkları, birbirinden ilginç ve heyecanlı maceraları, ilk kez toplu halde derlenmiş oldu.

Yediveren Yayınları tarafından yayımlanan kitapta, Türkiye'nin en önemli gazetecilerinin, birbirinden ilginç anıları yer alıyor.

“ANILAR VE TECRÜBELER GELECEK KUŞAKLARA IŞIK TUTACAK”

UYGAD Genel Başkanı Mevlüt Yüksel, anı kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) olarak, birçok meslektaşımızın ortak sorunu olan deneyim transferi ile yeni nesle ışık tutma konusundaki gereklilikleri, bu kitap projesiyle hayata geçirdik. Amacımız, uzun yıllar basın sektöründe hizmet vermiş gazeteci ve yazarlarımızın, birbirinden farklı anılarını bir araya getirerek, tecrübe aktarımına yardımcı olmak, yaşanmış anıların, unutulmadan kalıcı bir hale dönüşmesini sağlamaktı. Bunun için, haber peşinde koşan fedakar gazetecilerimizin yaşadıkları anıları, sizler için derledik. Bir haberin elde edilmesinde perde arkasında yaşanan süreçleri, bizzat o anıyı yaşayan arkadaşlarımızın dilinden okuyacaksınız. Çığ altında kalanlardan kurşunlananlara, apartmanlara tırmanıp ölümden dönenlere, kılık değiştirerek gizli takiplere kadar çok geniş bir yelpazede; onlarca gazetecimizin ilginç anıları, bu kitapta sizleri bekliyor. Kitabımız ile beraber, bir diğer amacımız ise, gelecek kuşakların gazetecilik mesleği konusunda bilinç kazanmasıydı. Zira bizler gençlerimizin,daralan ancak dijitale dönüşerek,daha geniş kitlelere ulaşan,gazetecilik alanında,daha bilinçli olarak çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde, ait oldukları toplumun birer temsilcisi olabilecekler ve yaptıkları kutsal bu meslek ile tarihi bir misyon üstleneceklerdir” dedi.



Yüksel, çıkarmış oldukları ‘Önce Biz Yaşadık-Gazetecilerin Anıları' adlı kitabı, geçtiğimiz aylarda vefat eden derneğin Kurucu Genel Başkanı merhum Mehmet Derviş Canbekli'ye de ithaf ettiklerini belirtti.

GAZETECİLER PAZAR GÜNÜ TÜYAP'TA BİRARAYA GELİYOR

“Önce Biz Yaşadık-Gazetecilerin Anıları” adlı kitap ve yazarları, 38. Uluslararası İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı'nda , bugün saat 14.00'de, 12. Salon 402 numaralı Yediveren Yayınları standında okuyucu ile buluşacak.