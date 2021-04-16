Gelenekselin modern ezgiler ile buluşması

Her yaşa ve her zevke hitap eden içerikleri seyircisinin beğenisine sunan İş Sanat'ın keyifli nisan programı devam ediyor. Nefesli beşli için bestelenmiş eserlere özgün bir dille hayat vermesi ile tanınan Anadolu Nefesli Beşlisi, İş Sanat sahnesine konuk oluyor. Topluluk, ilk gösterimi 21 Nisan Çarşamba saat 20.30'da yapılacak olan konserle dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan, Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'ın (korno) temsil ettiği Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel müzik kültürümüzün melodilerini modern enstrümanlar ile bir araya getiriyor.

ÖDÜLLÜ GRUP

Andante dergisi tarafından “8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri” kapsamında, “Yılın Oda Müziği Topluluğu” ödülüne layık görülen grubun İş Sanat konseri hem doğu hem de Batı müziklerinden oluşturulan geniş bir repertuvara sahip. Topluluk Ferit Tüzün'ün eserlerinin yanı sıra bu yıl 100. yaşı kutlanan Astor Piazzolla'nın “Fugatta”sı, Jacques Ibert ve György Ligeti'nin de eserlerini, İş Kuleleri Salonu'nda seyircisiz kaydedilen konserde seslendirecek. Konser sezon sonuna kadar İş Sanat'ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek.