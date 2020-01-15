Genç müzisyenler sahnede büyüledi

ÇEV bünyesindeki ÇEV Sanat'ın, kültür ve sanat alanında Türkiye’yi yurt dışında temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak ve onların birer dünyada yıldızı olabilmeleri yolunda gerekli imkanları sağlamak amacıyla 2009'da hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler' projesi 11'inci konserini verdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri'nin ev sahipliğinde, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) düzenlenen konseri ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN GENÇLERE DESTEK

Sanat ve sinema dünyasının tanınmış simaları da bu önemli etkinlikte, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli ‘Genç Yetenekler'i yalnız bırakmadı. Ünlü keman sanatçısı Ayla Erduran'ın onur konuğu olarak katıldığı konserde, projenin daimi destekçisi sinema oyuncusu Halit Ergenç ve klasik müziğin en parlak yıldızlarından İngiliz Keman Sanatçısı Charlie Siem de genç müzisyenler ile aynı sahneyi paylaştı.

İŞTE, O GENÇLER

Cihat Aşkın, Fazıl Say, Bülent Evcil ve İbrahim Yazıcı'dan oluşan Sanat Kurulu tarafından seçilen ve ÇEV Sanat tarafından eğitim desteği verilen genç yetenekler Cemal (Jemal) Aliyev (Viyolonsel), Arda Karakaya (Keman), Ezgi Sarıkçıoğlu (Keman), Gizem Sözeri (Kontrbas), Gülin Ataklı (Obua), Kazım Kaan Alıcıoğlu (Keman), Beren Gürcüoğlu (Piyano), Cansu Naz Eriş (Piyano), Arya Su Gülenç (Piyano) ve Adil Kerem Ünal (Piyano) özel gecede konuklara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Konserde ayrıca geçtiğimiz Ekim ayında New York'ta düzenlenen ‘Concert Artists Guild' yarışmasını kazanan ve aynı zamanda ‘BBC Classical Artist' seçilen ÇEV Sanat bursiyeri Çello Sanatçısı Cemal (Jemal) Aliyev solist olarak da performans sergiledi. Türkiye’nin sanatta dünya markası olmaya üstün genç müzisyenleri, ortaya koydukları performansla sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.