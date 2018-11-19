Gezici Festival ile sinema tarihine yolculuk

Ankara Sinema Derneği’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği Gezici Festival, tematik bölümleriyle bu yıl da sinemaseverlere farklı perspektifler sunmaya hazırlanıyor. Gerçeğin manipüle edildiği bir çağa dair sert tespitlerde bulunan, değeri sonradan anlaşılmış üç başyapıt, ABD Büyükelçiliğinin katkısıyla hazırlanan “Yalanlar Çağı” bölümünde gösterilecek.

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Gezici Festival, 30 Kasım'da yirmi dördüncü kez yollara düşüyor. Festival, 30 Kasım – 6 Aralık'taki ilk durağı Ankara'nın ardından, 7-9 Aralık tarihleri arasında Sinop'u, 10-13 Aralık'ta ise Kastamonu'yu ziyaret edecek.

Il Cinema Ritrovato Film Festivali'yle işbirliğini bu yıl da sürdüren Gezici Festival, devrim sonrası Küba'ya kamerasını çeviren 1968 yapımı Azgelişmişlik Anıları'nı 50. yıldönümünde dijital olarak yenilenmiş kopyasıyla sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Gezici Festival'in, güncel sanat alanında işler üreten sanatçılar ile festival izleyicisini buluşturan bölümünün bu yılki sanatçı konuğu ise Didem Pekün. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da “Kısa İyidir” ve “Çocuk Filmleri” bölümlerine programında yer veriyor.

KÜBA’DAN KLASİK

ABD Büyükelçiliğinin katkılarıyla düzenlenen “Yalanlar Çağı” bölümünde, gerçeğin manipüle edildiği bir döneme kamerasını çeviren üç film yer alıyor: Başarının Tatlı Kokusu, Büyük Karnaval ve Öfkenin Sesi.

Gezici Festival'in son yıllarda işbirliği yaptığı, restore edilmiş klasiklerden oluşan programıyla tanınan Il Cinema Ritrovato Film Festivali, izleyicileri Küba'dan bir klasikle buluşturuyor. ‘Özgür Sinema' (Cinemalibero) başlıklı seçkide yer alan Azgelişmişlik Anıları (Memorias del subdesarrollo, 1968), Bolonya Sinematek'i tarafından dijital olarak yenilendi. 50. yıldönümünü andığımız 1968'in radikal değişim heyecanına ve çalkantılarına Küba'dan bakan Tomás Gutiérrez Alea imzalı başyapıt, Edmundo Desnoes'un romanından uyarlama. Devrim sonrası Küba'yı, eşi ve yakınları Miami'ye göç eden orta sınıf aydını Sergio'nun gözünden anlatan film, Küba sinema tarihinin en önemli filmi kabul ediliyor.

Yılın dikkat çeken kısa filmlerinin bir araya getirildiği programda, canlandırma, kurmaca ve deneysel türünde filmler festival izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı coğrafyaları mesken tutan, festivallerde ödül kazanmış filmler, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ücretsiz olarak gösterilecek.