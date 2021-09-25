Görevden alındı tarihi bir kitap yazdı

Adana’da gerekçesiz olarak görevinden alınan Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı, geçmişle tıbbı birleştirerek ülkemize önemli bir kaynak hediye etti.

Latif SANSÜR

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ADANA Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu iken geçen aylarda hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan Türk Tabipler Birliği (TTB) 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, Nöroşirürji (Beyin Cerrahi) ve Mitoloji üzerine bir çalışma yaptı.

Bu çalışma dünyanın en saygın dergilerinden olan Word Neurosurgery dergisinde yayımlandı. Ökten ardından ilgi duyduğu ‘Mitoloji ve Tıp’ kitabını yazdı.

ADETA BİR DERYA

60’A yakın yabancı, 100’den fazla Türkçe yayını olan ‘Beyin ve Sinir Cerrahisinde Kanıta Dayalı Rehberler’ kitabının editör yardımcılığı, Nöroşirürji ile ilgili 5 kitapta bölüm yazarlığı yapan Ökten, mitoloji ile tıp ilişkisini anlattı.

Deneyimli hoca, “Mitler mitolojinin temel taşlarıdır, çoğunluğu hikaye ve söylence şeklinde anlatılarak binlerce yıl boyunca kulaktan kulağa, kuşaktan kuşağa nakledilmiştir” ifadelerini kullandı.

GELENEKLERDE İZİ VAR

ALİ İhsan Ökten, “Mitoloji insan doğasına özgü semboller toplamı olarak tanımlanabilir. Doğaya ve insana özgü, hayal ürünü öyküler toplamı olan mitoloji, tıpkı bilim gibi insanın evreni ve dünyayı algılama, açıklama ve anlamlandırma çabasının bir ürünüdür.

Mitoloji, günümüz biliminde özellikle terminolojik bağlamda yoğun olarak kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok geleneksel uygulamada mitolojinin izlerini görebiliriz” dedi.

Tıbbın kökeninde mitolojiyi buldum

“ÖZELLİKLE son çeyrek yüzyılda teknoloji baş döndürücü hızla gelişti. Teknolojideki bu gelişme hem tanı hem de tedavi yöntemleri anlamında en fazla tıp bilimine yaradı.

Tarihsel süreçleri okurken bazı hastalıkların, sendromların, tanıların, anatomik veya patolojik adlandırmaların mitolojiden geldiğini fark ettim. Bu ilk benim fark ettiğim bir durum değil tabii ki. Ben de Nöroşirürji ve Mitoloji üzerine bir çalışma yaptım.”

Hipokrat yemini mitolojiye göndermedir

“TIP biliminin tamamını içine alan bir çalışma yapmak istedim. Önce mitoloji hakkında daha fazla okudum. Daha sonra onlardan notlar çıkardım. Mitolojideki tıp terimlerini, tıp terimleri sözlüğünden ve çeşitli kaynaklardan teyit ettim. Tarihe olan merakım beni mitolojiye ve mitolojinin içindeki tıbba kadar götürdü.

Zaten Hipokrat Yemini de ‘Hekim Apollon, Aesculapions, Hygieia, Panacea ve bütün Tanrı ve Tanrıçalar adına' diye başlayarak mitolojiye göndermede bulunur.”