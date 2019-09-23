Grup nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre grup mu, gurup mu?

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘grup’dur.
GRUP NE DEMEK:
1- Küme.
2- Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.
3- Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip.
4- Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.
GRUP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin grup mu, gurup mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı grup şeklinde olmalıdır.
gurup (Yanlış kullanım)
grup (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Bir grup bilim insanı buzullardaki erimeyi yakından görmek için kutup bölgesine gitti.”