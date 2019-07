Gümüşlük’te ‘Kumda Çello’

Mustafa SARIİPEK / MUĞLA

Muğla'nın Bodrum İlçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında düzenlenen 2019 GFA Çello Masterclass'ına katılan genç yetenekler sergiledikleri Çello performansıyla büyük beğeni topladı. Farklı eğitim ve yaş gruplarından genç yeteneklerin masterclass boyunca edindikleri bilgi ve tecrübelerini sergiledi. Tayvanlı piyanist Hua Hsuan Lee'nin eşlikçi olarak katıldığı konserde genç çellistler, Elgar, Popper, Bach, Lalo, Ligeti ve Haydn gibi bestecilerin eserlerine yer verdi. Yaşları 12 ila 20 arasında değişen 5 genç yeteneğin katıldığı konser, izleyiciden alkış aldı. Codartas Rotterdam Konservatuarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı gibi farklı okullardan gelen öğrencilerin verdiği konserin bilet gelirleri ise 2020 GFA Burs Fonuna aktarıldı.

SANATÇILAR ÇOK BEĞENİLDİ

Toprak Ev'deki gecede sahneye sırayla gelen çellistler, harikalar yarattı. İlk olarak Codarts Rotterdam Conservatory'den 19 yaşındaki Güney Güven, S. Prokofiev'in, “Sonata in c major, 1.movement” adlı eserini seslendirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi, 15 yaşındaki İrem Su Bıçakçı, “J.C. Bach'ın, “Concerto in c minor, 1.&2. movements” başlıklı eseriyle sahnede yerini aldı. Genç çellistin performansının ardından sahneye İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı yarı zamanlı ikinci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Mirza Sağlam geldi ve C. Webster'dan, “Scherzo” adlı eseri ve ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencisi 20 yaşındaki Irmak Aydemir ise E. Elgar'dan, “Concerto in e minor, 4. movement”u icra etti.



ÇALINAN ESERLER BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Verilen aradan sonra tekrar devam eden konserde sahneyi bu defa geçtiğimiz günlerde festival kapsamında bir konser veren Escarteen Sister'dan 19 yaşındaki Flavia Escarteen aldı. Codarts Rotterdam Conservatory'de okuyan genç müzisyen M. de Falla'nın, “Suite Populaire Espagnole” adlı yapıtından altı bölüm seslendirdi. Bölüm başlıkları şöyleydi; “El pano moruno”, “Nana”, “Cancion”, “Polo”, “Asturiana” ve “Jota”. Daha sonra Irmak Aydemir tekrar sahneye gelerek bu defa J. S. Bach'tan, “Solo Cello Suite no.3 ‘Prelude'” isimli eseri seslendirdi. Konser, Mirza Sağlam'ın ikinci performansıyla devam etti, sanatçı bu defa J. S. Bach'ın, “Dance in g major” adlı yapıtıyla sahnedeydi. Bu eserin ardından Hollandalı Çellist Jeroen den Herder, Irmak Aydemir ve Güney Güven birlikte sahneye çıkarak D. Popper'in, “Requiem'ini ve son olarak sahneye çıkan Irmak Aydemir ve İrem Su Bıçakçı çifti ise D. Shostakovich'in, “From Fünf Stücke “Prelude” adlı eserini seslendirdi. Konserin sonunda bir de sertifika töreni düzenlendi. Genç çellistler, sertifikalarını Gülsin Onay ve Sistem A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanışık'ın elinden alarak, ustalık sınıfını başarıyla tamamladı.