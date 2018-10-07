Haftanın Kitapları

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Geliri engellilere

Günaydın Gazetesi'nin kuruluşundan itibaren 25 yıl çalışan, yaşamı boyunca birçok zorluğa göğüs geren ve yıllarca gözü gibi baktığı engelli evladını kaybeden Yaşar Kamçı'nın ‘Hayatın Acıları’ adlı kitabı yayınlandı. Sade, yalın ve bir dönem Günaydın Gazetesi'nde çalışıp yaşamını yitirmiş emekçilerinin de anlatıldığı kitabının tüm geliri “Engelli Çocuklar Derneği'ne” bağışlanacak. (Celepler Matbaacılık)

Uçmak istiyordu

Filiz Başaran'dan Uçmak İsteyen Yunus. Küçük Yunus, hayranlıkla martıları seyrediyordu. Kendinin de kanatları olduğunu hayal ediyordu. Gökyüzünde uçabilmeyi çok istiyordu… Uçmak istediğini henüz ailesine söylememişti. Ailesine kararını ne zaman söyleyeceğini bilmiyordu… (Özlem Yayınevi)

Anılar, tanıklıklar

Tufan Türenç'ten Babıali'nin Öteki Yüzü. Bu anılar ve değerlendirmeler kitabında, basın dünyasında bir zamanlar “Bizim Yokuş” olarak anılan Babıâli'nin perde arkasındaki yaşamlara tanık olacaksınız. Gazetecilerin dünyasına girdikçe, her sabah elinize alıp okuduğunuz gazetenin ne büyük zorluklarla hazırlandığını, mesleğin ne kadar özveri gerektiren, ne kadar çileli bir uğraş olduğunu da göreceksiniz. (Remzi Kitabevi)



Gülümsetirken düşündürüyor

Mizah yazarı Ahmet Zeki Yeşil'den Nasrettin Hoca Aramızda… Nasreddin Hoca, günümüzde yaşasaydı karşılaştığı olaylara ve kişilere ne tepki verirdi ne söylerdi? Yazar, bu sorunun yanıtını bulmak için Nasreddin Hoca'yı aramıza getirdi. Çünkü içinde bulunduğumuz çağda ona çok ihtiyacımız var. Nasreddin Hoca, yine insanlara toplumsal eleştirilerde bulunuyor. Nasreddin Hoca, yine gülümsetirken düşündürüyor. Kendinizi çevrenize dinletmek ve dikkatlerini çekmek istiyor musunuz? Öyleyse, bu kitap sizin yardımcınız olacaktır. Mühür Kitaplığı)



Lirizmle yazılmış şiir

Ece Ayhan'dan Kınar Hanımın Denizleri. Yazarın 1955-58 yıllarında yazdığı ilk şiirlerinden oluşan kitap (1959) yıllar sonra ilk kez ayrı basılıyor. İkinci Yeni hareketinin tipik yapıtlarından biri sayılan kitap aklın sınırlarını zorlayan ve sürrealizmi çağrıştıran kurgusu; tarihe, coğrafyaya, sokak hayatına, ekonomiye, ölüme ve tutkuya dönük lirizmiyle yazarın şiirinin bütün özelliklerini taşıyor. (Yapı Kredi Yayınları)



Hiç bilinmeyenler

Aytunç Altındal'dan Gül ve Haç Kardeşliği . Yazar, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de hiç bilinmeyen “gnostik-masonik” yüzünü ve özünü anlatıyor. Bugünkü Avrupa Birliği'ni kuran fikirlerin hangi gizli örgütlerce ne zaman ve nasıl ortaya atıldıklarını, Avrupa Birliği'nde kullanılan sembollerin, örneğin 12 yıldızlı bayrağın gerçekte neyin sembolü olduğunu açıklıyor. (Destek Yayınları)



Herkes bayılacak

İpek Kuşçu'dan Abur Cubura En Güzel Alternatifler. Bu kitapla besin değeri çok yüksek bir kurabiyeyi sadece iki dakikada hazırlayacak; peynirle, sebzeyle, hatta muzla cips yapacaksınız. Komşu çaylı dondurmanıza, hurmadan yaptığınız çikolatalara herkes bayılacak… Minik yaramazlardan okul dönemindeki çocuklara, gençlerden yetişkinlere kadar herkes için lezzetli, pratik ve sağlıklı atıştırmalıklar… (Doğan Kitap)



Ölüm sebebi neydi?

Sir Arthur Conan Doyle'den Sherlock Holmes-Baskerville'lerin Köpeği. Dartmoor'da yaşayan Baskerville ailesine bir canavarın musallat olduğu söyleniyordu. Sör Charles Baskerville'in şaibeli ölümü Dr. Mortimer'ı, bu tür vakaları çözmekte üstüne olmayan dedektif Sherlock Holmes'a götürdü. Sör Charles'ın ölüm sebebi neydi? (Alfa Yayıncılık)

Çarpıcı bir yapıt

Eileen Myles'den Cehennem-Bir Şairin Romanı. Okurların belleğinden uzun zaman silinmeyecek çarpıcı bir yapıt. Otobiyografik nitelikteki roman, punk akımının altın çağında New York'un bohem çevresinde genç bir kadın yazarın bir yandan cinselliğini, diğer yandan da yaratıcı gücünü keşfedişinin öyküsünü aktarıyor. (Can Çocuk Yayınları)



En komiklerinden

Erol Altun'dan En Komik Nasreddin Hoca Fıkraları. Zaman tanımaz, evrensel fıkra ve hikâyeleriyle en komik Nasreddin Hoca fıkraları… (Bilgi Yayınevi)

Nedenini bilmezdi

Anıl Can Uğuz'dan Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim. Bu bir roman olsaydı “Annemi öldüreceğim gün, sabah yedide uyandım” diye başlardı ve tıpkı sizin şu an yaptığınız gibi sabırla o satırları okuyan insanlar dışında hiç kimse, dünyada hiçbir işe yaramayan Mahir'in, bu kafası, kıçı kırık iki üç şiir yazmaktan başka hiçbir şeye çalışmayan, bu kimsenin âşık olmadığı, bu sigara almaya bile parası çıkışmayan Mahir Küçük'ün annesini neden öldürdüğünü bilemezdi. (DEX Yayınları)



Bağımsızlık hikâyesi

Çağla Ural'dan Esir Bir Şehirde Bir Kadın. İstanbul'dan İsviçre'ye, Ankara'dan İzmir'e uzanan bu aşk ve bağımsızlık hikâyesinde vaat edilmiş bu hediye hangi ikiliyi birbirine sonsuza dek bağlayacak, kimlerin geleceğini değiştirecektir? (Destek Yayınları)



8 yaş üstü çocuklara

Bilgin Adalı'dan Güneşi Arayan Çocuk. Ayata, güneşin gizemlerini çözmek istiyor. Güneş, neden denizin ardında kayboluyor, sabahları nereden çıkıyor çok merak ediyor. Sorularının peşine düşmüşken gündelik hayatlarını değiştiren nesnelerle de karşılaşıyor. Emre Karacan'ın resimlediği kitap 8 yaş üstü çocuklara hitap ediyor. (Hep Kitap)



Sürpriz bilgi

Tess Gerritsen'den Günahkar. Graystones Manastırı'nın dış dünyaya kapalı duvarları arasında bir felaket yaşanır. Genç rahibe Camille öldürülmüş, rahibe Ursula ise ağır yaralanmıştır. Manastırda yaşayan iki rahibenin neden öldüresiye dövüldüğü anlaşılamadığı gibi, katilin içeriye nasıl girdiği de bilinmez. Adli tabip Maura Isles'ın yaptığı otopside, genç rahibe hakkında sürpriz bir bilgi ortaya çıkar. (Doğan Kitap)



Bir adada yaşarız

Behiç Ak'tan Her Şeyi Yanlış Anlayan Kedi. Bir ev kedisinin hınzır zihninden, insanların ve hayvanların paylaştığı yaşam alanlarını ironik tasvirlerle ustaca donatıyor. Canlılar arası iletişimin mutlaklığına ve “bir arada yaşayabiliriz” duygusuna göz kırpan bir roman. (Günışığı Kitaplığı)



Barbarları beklerken

Tektaş Ağaoğlu'dan Liman. Kavafis'in ölümsüz şiiri “Barbarları Beklerken” böyle başlar ve o, gelmeyen barbarların gerilimi kuşatır eseri. Yazar, ölmeden önce bitirdiği ve ilk kez okurla buluşan kitapta o barbarların gelip bütün atmosferi değiştirdiği bir antik çağ şehrini anlatıyor. (Kırmızıkedi Yayınları)



Ejderhalar Diyarı

Elys Dolan'dan Acemiler için Şövalyelik. Bir zamanlar bir ejderha vardı. Adı Dave'di. Ejderhalar Diyarı'ndan geçmeye cüret edenlerin kemiklerinin kaynadığı dağların doruklarında yaşardı. Pullarıyla, dişleriyle, boynuzlarıyla ve ayaklarıyla ejderhaların en korkuncuydu o… (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Bir şiir âbidesi



Şeyh Galib'ten Hüsn ü Aşk. “Kitap, hacminin yüz misli tutacak bir tahlil ve tenkit işine lâyık olduğu kadar, bin tane Mesnevî'den küçültülmüş denecek derecede sıkıştırılmış en mühim şiir âbidelerinden biridir. Yirmi beş yaşında iken bu muazzam şaheseri ibda eden Gâlib, kendisinden evvel gelenlerden hiç kimseyi taklit etmeğe tenezzül etmedi.” -Asaf Hâlet Çelebi- (Kapı Yayınları)

En ses getiren soprano



Renzo Allegri'den Maria Callas-Aşk Mektupları. “Tek Aida”, La Divina Maria Callas, en az sanatındaki ani yükseliş ve ayrıcalıklı yer kadar, Yunan armatör Aristotle Onassis'le yaşadığı ilişkiyle de hatırlanıyor. Kariyerinin en güzel yıllarını Onassis'e borçlu olduğu, aşkı ve tutkuyu onda bulduğu ve sanatını bu tutkuyla beslediği bile söyleniyor. (Karakarga Yayınları)

İnanılmaz sır



Catherine Coe'den Sıkı Dostlar-Çiçekli Orman’ın Tekboynuzları. Üç kuzinin inanılmaz bir sırrı vardı. Tatillerinin başında kamp alanının yakınlarındaki bir kovukta toynak izleri gördüler. Toynak izlerine basınca kendilerini çeşit çeşit hayvanla dolu, “Çiçekli Orman” denen muhteşem bir yerde bulmuşlardı. Üstelik Çiçekli Orman'dayken insan değil tek boynuz oluyorlardı. (Hep Kitap)

Tadı damağınızda kalacak

Mario Levi'den Size Pandispanya Yaptım. 15. yüzyılda İspanya'dan Osmanlı topraklarına göç eden Sefaradların günümüze dek taşıdıkları yemek kültürü var. Gizemli olaylar, yıllarca yaşatılmış bir aşk, eski defterler, mektuplar ve efsanelerle ilmik ilmik örülmüş bu roman bizi aynı zamanda bir ailenin tarihinde yolculuğa çıkarıyor. Mutfakta pişen yemeklerin, o kalabalık sofraların tadı damağınızda kalacak. (Everest Yayınları)

Memleket özlemi

Orhan Karaveli'den Tanıdığım Nazım Hikmet. Yazar, Nâzım Hikmet'i sürgünde yaşadığı Moskova'da ziyaret eden Türk gazetecilerden hayatta kalan son kişi. Dinmeyen memleket özlemiyle yaşadığı o bir anlık duygu taşmasının hikâyesidir aslında. (Kırmızı Kedi Yayınları)

Yaşanmış örnekler



Begüm Karataylıoğlu'ndan Tesadüfen Anlaşıyoruz. Uzman psikolog yazar kitabında; empati, dinleme sanatı ve doğru iletişim kurma yöntemlerini anlatıp, yaşanmış örnekler üzerinden açıklıyor. (Mona Kitap)

Düşlerde olanım gel



Filiz Başaran'dan Duygu Hırsızı. Yokluğuna gömülerek yaşıyorum, Özlemine sarıldı bedenim, Elimde biriken sensizliğim var, Nereye kadar gidebilirim? Topraktan başka ne sarabilirim yarama? (Özlem Yayınevi)

En iyi biyografi



Richard S. Westfall'tan Newton-Isaac Newton’ın Biyografisi. Dünyanın en önde gelen Newton uzmanı tarafından kaleme alınan bu biyografi Newton'ın hem bilimsel çalışmalarını hem de özel hayatını kapsamlı bir biçimde ele almaktadır. “… bu biyografi herkes tarafından okunmalı ve alkışlanmalı….” –Eighteenth-Century Studies-“Şimdiye kadar yazılmış en iyi biyografi.” –Spaceflight (Alfa Yayıncılık)



Bir eğitimcinin 40 yılı



Mustafa Gazalcı'dan Siyasetçinin Günlüğünden Anılar ve Anlatılar. Yazarın anılarını okurken, yalnızca simge bir ismin yaşamını değil, Türkiye'nin zorlu kavşaklardan geçtiği yılları soluklayacaksınız… Tamamı belgelere ve günce notlarına dayalı; bir eğitimcinin, bir siyasetçinin ve bir ülkenin çarpıcı 40 yılı… (Bilgi Yayınevi)

Rahmet yağıyor gökten

Mehmed Said Aydın'dan Sokağın Zoru. Rahmet yağıyor gökten, Şiir düşünmenin manadan düştüğü zamanlarda, Kâğıdı unutmayı işten bile saymadığımız, Uzatmıyorum: Ali, seni vuran eller kırılmaz mı oğul? (Everest Yayınları)

Nasıl bir doğaya sahipler

Cicero'dan Tanrıların Doğası. Kitapta Epicurus, Stoa ve Academia okullarının tanrıların nasıl bir doğaya sahip olduklarına, nerede varlıklarını sürdürdüklerine ve biz insanların bu dünyada yapıp ettikleriyle ilgilenip ilgilenmedikleri sorularına verdikleri yanıtları irdeler. Kitabın kurgusu Epicurusçu Velleius, Stoacı Balbus ve Academiacı Cotta arasında geçen tartışma şeklindedir. (Alfa Yayınları)

Rus edebiyatı



Nikolay Semyonoviç Leskov'den Çelik Pire. Maksim Gorki'nin, adını Tolstoy, Gogol, Gonçarov gibi Rus edebiyatının ünlü tür yaratıcılarıyla birlikte andığı Leskov, Rus hayatının geniş bir panoramasını yaratan ilk yazarlardan biriydi; metinleri folklorla, masallarla, efsanelerle, şarkı ve atasözleriyle doluydu. (Yapı Kredi Yayınları)

Damak tadımıza ait lezzetler

“Peynirli Lezzetler: Türk Stili Cheesecake'ler Türk Mutfağı'nda kullanılan ve bizim damak tadımıza ait olan lezzetlerin dünyada yaygın ismiyle bilinen cheesecake'lere uyarlanmasına ilişkindir. Kitaptaki tüm malzemeler görselleriyle okurun bilgisine sunulmuş olup taban tarifleri ile pişirme usulleri belirsiz bir nokta kalmayacak netlikte. Tüm bunlar kitaptaki tariflerin okuyucu tarafından kolaylıkla yapılmasına olanak sağlamakta. (Alfa Yayıncılık)

Büyük aşklar

Tuna Serim'den Aşktan da Üstün. Bir kadın ve bir erkek… Hayalindeki kadına rastladığını sandığında da hayatının en büyük hatasını yapıyor. Büyük aşklar ulaşılmaz olunca nefrete dönüşür. Kadın erkekten, erkek kadından nefret ediyor, ama bu nasıl bir nefret? Mustafa Kemal Paşa ile Halide Edip'in aşkı elinizdeki kitabın satırları arasında gizli… (Destek Yayınları)

Kesinlikle almalısınız

Karin Tidbeck'ten Amatka. Dille şekillenen bir dünyada geçen, Margaret Atwood ve Ursula K. Le Guin geleneğinde bir çıkış romanı. “Amatka harika bir kısa hikâye yazarının daha da harika bir romancı olduğunu ortaya koyuyor.” -Jeff Vandermeer. “Bu kitabı kesinlikle almalısınız.” -Ann Leckie (İthaki Yayınları)

İşin içinden çıkamadı



Arzu Gökyolcu'dan Babil Büyüsü-Melek Günlükleri 1. Küçük bir Akdeniz şehrinde tuhaf bir cinayet işlenir. Terk edilmiş bir kilisede, ayak bileğinden bağlanıp baş aşağı sarkıtılan, vücudu muntazam olarak tam ortasından ikiye kesilmiş bir ceset bulunur. Kadın Dedektif Melisa gecesini gündüzünü bu işe vermekte, yine de işin içinden çıkamamaktadır. (Mona Kitap)

Söz veremem



Canan Tan'dan Sızı. Başımı göğsüne dayayıp, Ağlamamı bekleme benden, O baş çoktan ayrıldı gövdesinden, Ruhun bedenden ayrılması gibi, Sessizce, ama onurlu, Gitme kal, diyemem, git… Bu baş bunu da atlatır, Ama… Yürek için söz veremem! (Doğan Kitap)