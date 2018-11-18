Haftanın kitapları

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Tasarımsal ve düşünsel eserler

Uğur Tanyeli'den Mütereddit Modernler: Schmitthenner/Pikionis/Fathy/Eldem/Correa. Dünyada ve Türkiye'de Mimar İdeologlar. Kitap bir grup önemli mimarın inşai, tasarımsal ve düşünsel eserlerini tartışarak anlatmayı öngörüyor. Kitap, 20. yüzyıl başlarından bugüne uzanan süredeki mimari tereddütleri ele alıyor ve güncel tereddüt imkanlarının neler olduğunu sorguluyor. (Işık Üniversitesi Yayınları)



Emek ilişkileri

Sonya O. Rose'den Toplumsal Cinsiyet Tarihçiliği Nedir? Kitapta, toplumsal cinsiyet tarihi çalışmalarının milliyetçilik, endüstrileşme, sömürgecilik, emperyalizm, iktidar ve emek ilişkilerini nasıl aydınlattığına dair örnekler veriyor. (Can Yayınları)

Mistik yolculuk

Halil Cibran'dan Usta’nın Sesi. Yazarın kâinattaki varlığımızı sorgulayan benzersiz yapıtı, insanoğlunun ezeliyetten ebediyete dek sürecek olan o mistik yolculuğunun ilk adımlarına eşlik eden benzersiz bir kılavuz, elinizden düşüremeyeceğiniz bir şaheser. (Destek Yayınları)

Renkli bir roman

Nazlı Eray'dan Uyku İstasyonu. Kitap hüzne, ölüme ve acılara rağmen hayal gücünün, rüyâların, sevginin ve hayatın nasıl galip geldiğini anlatan, son derece samimi, zarif, hüzünlü ve bir o kadar da renkli bir roman. Hayatta kaç kere yaşayabilirsiniz? Belki bir defa, belki bin defa. Geri dönerek ve ileriye bakarak. (Everest Yayınları)



Sana ihtiyacım var

Kemal Hamamcıoğlu'ndan Aşk Hikâyesiyle Gelir. Eğer oradaysan… Eğer gerçekten oradaysan al beni… Yatağımdan, odamdan, dünümden kopar beni… Götür beni. O kadar uzağa götür ki, yakını görebileyim… Al gitmeden beni… Uzağa inanmama izin ver… Orada birinin olduğuna inanmaya ihtiyacım var… Sana inanmama izin ver. Sana ihtiyacım var… (Doğan Kitap)

Doğal güzellik sırları

Suna Dumankaya'dan Geçmişten Günümüze Sağlık ve Güzellik. “Yaşamda her şeyin paylaştıkça çoğalıp değer kazandığına inandığım için hep doğanın doğal güzellik sırlarını anlatmayı seçtim. Sağlıklı bir beden için özen gösterdiğimizde bu cildimize de yansıyacaktır. Doğru beslenme, pozitif düşünmek sağlığımızı ve güzelliğimizi uzun yıllar korumanın önceliğidir.” (Alfa Yayıncılık)



Macera fırtınası

Aydoğan Yavaşlı'dan Kaptan Dede’nin Seyir Defteri. Kaptan Dede'sinin kimsenin bilmediği seyir defterini bir rastlantı sonucu bulup okuyan torunu, onun vaktiyle birkaç arkadaşıyla bir tekneye atlayıp çok uzaklara uzun bir yolculuğa çıktığını öğrenir. İstanbul'dan başlayıp ta Büyük Okyanus'un batı kıyılarına kadar sürüp giden o yolculuk tam bir macera fırtınasıdır. (Altın Kitaplar)



Yaprağını boyasın

Ertan Şahin'den Kuşlar Yalınayak Uçar. Uzat dalını yaprağını boyasın çocuklar. Bırak Anadolu'm kökünü kâğıdın kalınlığı kadar sansınlar. Ortada ne kürek varmış ne kova o büyük eller dikmiş seni bu toprağa. (Bilgi Yayınevi)



Yeni kurallar koymak

Niccolo Ammaniti'den Anna. Hayatta kalabilen vahşi toplulukların arasında Anna'ya yol gösteren tek şey, annesinin ölüm döşeğindeyken çocuklarına hazırladığı kurallar defteridir. Ne var ki Anna, geçmişe ait bu kuralların zamanla işe yaramadığını fark eder. Tek çare, yeni kurallar koymaktır. (Can Yayınları)

Anmak, ansımak

Ferit Edgü'den Kimse. Belli bir sürede belli bir noktada (Ülkemizin doğusunda on üç haneli, yüz on dört nüfuslu Pirkanis adlı dağ köyünde) anmak, ansımak, anlamak, sormak, karşılık aramak. (Alfa Yayıncılık)



Genç avukatın başarısı

Graham Moore'den Karanlığın Son Günleri. New York, 1888. Gaz lambaları sokaklarda parıldıyor, elektrik ışığının mucizesi yeni yeni kendini gösteriyor. Hukuk Fakültesi'nden henüz mezun olmuş genç avukat Paul Cravath kazanılması imkânsız gibi görünen bir dava alır. Paul'ün müvekkili George Westinghouse, Thomas Edison tarafından milyon dolarlık bir iddiayla dava edilmiştir. (Doğan Kitap)

Bir aşk bilmecesi

French Oje'den Bir Ölüm ve Birkaç Skandal. Soluksuz okuyacağınız bir aşk bilmecesi. Meşhur kahvecinin önünde sıraya girmiş dört kadın. Hepsi de otuzlarında, çekici, başarılı, havalı, hepsi farklı hayatlar yaşasalar da ortak bir yanları var. Yıllar sonra tekrar buluştukları adamı düşünüyor her biri, ilişkilerinin karmaşık labirentlerinde dolanıyor zihinleri. (DEX Kitap)

Yazarların ilgileri

Tahkikat-ı Edebiye-İlk Edebiyat Anketi. Abdülhak Hâmid Tarhan'dan CenabŞahabeddin'e, Halide Edib Adıvar'dan Yusuf Akçura'ya dönemin yazarlarıyla yapılmış bu anket, bir daha hakiki “keşif” olarak, Everest Keşif dizisinden neşrediliyor. Hem bir “ilk”i tashih ediyor bu kitap, hem de dönemin yazarlarının entelektüel ilgilerinin ne denli şaşırtıcı olduğunu gözler önüne seriyor. (Everest Yayınları)



Tuhaf bir ilişki

Orhan Berent'ten Clarke'ın Doru Tayları. Yazar, Demokrat Parti iktidarının son yıllarında filizlenen; ancak âşıkların, tutkularını sadece birbirlerine değil, kendilerine bile itiraf edebilmek için on üç yıl beklediği, tuhaf bir ilişkiyi anlatıyor. Bunu yaparken, Jolanda ve Şefik'in yanı sıra, yardımcı karakterlerin öykülerine de kayıtsız kalmıyor. (Deli Dolu Yayınları)



Veri ve analizler

James Rickards'ten Çöküşe Giden Yol. Bu kitapta, bütün sinirleri alınmış, dünya yıkılsa aldırmayacak olanlarımızı bile ürpertecek boyutta veri ve analizlerle ikaz ediyor. Bir dahaki parasal krizde –ki uzaklarda değil– bir tek devlet değil, 28. kez dünya medeniyeti topyekûn çökecek. (Destek Yayınları)

Gerçek dostunuz

Fuat Sevimay'dan Çeviri Bilirsin!-Edebiyatın Gizli Kahramanlığı Hakkında Notlar. Yazar, çevirinin inceliklerini verdiği onlarca atölye, çevirdiği onlarca kitaptan yola çıkarak anlatıyor. Kitap sizin gerçek dostunuz olacak! (Hep Kitap)



Akıl, Aşk, Kalp, Kitap

Ahmet Turgut'tan Akıl Aşk ve Ötesi. Doğru, yetkin ve derin surette anlayabilmek ve yerli yerince, sağlıklı yorumlar yapabilmek, hem öğretimin, hem de eğitimin meyvesidir şüphesiz. Bu uğurda farkındalıklar uyandırabilmek gayesiyle kaleme alınan bu eserde, “Anlamak, Akıl, Aşk, Kalp, Kitap, Sünnet, Tefsir-Tevil” başlıkları altında yüze yakın fikrî ve irfânî kavram irdelenmekte. (Kapı Yayınları)



Ruh dünyası büyüsü

Jean-Paul Sartre'den Heyecanlar Üzerine Bir Kuram Taslağı. Kitap, fenomenolojinin kurucusu sayılan Alman filozof Edmund Husserl'in etkisiyle geliştirdiği ruhbilim kuramının temel dayanaklarını saptıyor. Yazar, bu kitapta heyecan kavramı üzerinden insanın olgulara indirgenemeyecek ruh dünyasının büyüsüne işaret ediyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



İlham verici

Juan Enriquez Enriquez, Steve Gullans'tan Kendi Evrimimizi Yönetmek. “Bu kitap, aynı oranda kışkırtıcı ve ilham verici. Kışkırtıcı çünkü insan kendi türü de dahil olmak üzere gezegendeki bütün hayatı etkileyen etkili bir evrimsel güç haline gelmiştir. İlham verici çünkü beraberinde insanlığın ve evrenin evrimsel yörüngesini çizme kapasitesini de kazandırmaktadır.” – Paul Saffo, Teknoloji Uzmanı (Yapı Kredi Yayınları)



Yeniden yaratılış

Vera L. Zolberg'ten Bir Sanat Sosyolojisi Oluşturmak. Sanat tarzlarındaki değişimin ve birçok biçimin yan yana var olmasının arkasında yatan nedenler. Eserlerin yaratılış ve yeni toplumsal kullanımlar için “yeniden yaratılış” süreçleri; sanatsal deneyimin gerçekleşmesinde izler kitlenin oynadığı rol. (Alfa Yayıncılık)



Umut dolu…

Ömür Kurt'tan Yaban Ördeği Ailesinin Göç Yolculuğu. Yazar, kitabında dünyaya gökyüzünden bakıyor. Kuzey ormanlarından yola çıkan bir yaban ördeği ailesinin göç yolculuğunda iyiyle kötüyü, savaşla barışı, coşkuyla hüznü harmanlayarak sımsıcak bir öykü anlatıyor bizlere. Hep duygu yüklü, biraz hüzünlü, ama daima umut dolu… (Altın Kitaplar)



Unutulmaz anılar

Mavisel Yener'den Öğretmenim Atatürk. Mustafa Kemal’in annesinin ayağına batan iğnenin gizemini biliyor musunuz? Mustafa Kemal’in en sevdiği hayvan hangisi? Öğretmenim Atatürk’te nice unutulmaz anı okumak, eski arkadaşınızı yeniden keşfetmek gibi… (Bilgi Yayınevi)



Belirsizlik içindeki sevgi

Ayfer Tunç'tan Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura. Saatin içindeki kum taneleri gibi parmaklarının arasından akıp giderken hayat, hikâyeleriyle birbirini tamamlayan iki âşık, belirsizlik içinde sevgilerini var ediyor. Ama bazen kum saati sadece akmıyor, yere düşüp kırılıyor, kumlar ortaya saçılıyor. (Can Yayınları)

Semtin gündelik hali

Oktay Akbal'dan Garipler Sokağı. Mutluluğu bulma hevesine kapılan, eskiye dair özlemlerini paylaşan, yaşayamadıklarını yaşamayı veya en azından yaşamayı umut eden iki insan. Yazar, İkinci Dünya Savaşı yıllarında geçen Garipler Sokağı'nda; yoksul ve gariban insanların yaşadığı bir semtin gündelik hallerini, insanların kaygılarını anlatıyor. (Doğan Kitap)



Riski araştırıyor

Kenize Mourad'tan Pak İnsanlar Ülkesinde. Fransız gazeteci Anne, nükleer güce sahip tek Müslüman ülke olan Pakistan’da bombanın teröristlerin eline geçme riskini araştırıyor. Sarayları, camileri ve Moğol bahçeleriyle meşhur Lahor’un aristokratik güzelliğinde, genç kadın her türden casusluk şebekeleri, askerler, polisler, köklü aileler ve cihatçılarla karşılaşıyor. (Everest Yayınları)

Oyun başlasın

Gözde Erdoğan'dan Hayat Oyunla Başlar 3-6 Yaş. Çocuğunuzun mükemmel hayal dünyasına girerek sonsuz oyun seçenekleriyle karşılaştığı bir dönem… O zaman bahane bulmayı bırakın ve bu yaratıcılık dolu dünyaya giriş yapın. Hadi bakalım, oyun başlasın! (Destek Yayınları)



Harika çizimler

Bilgin Adalı'dan Hayvanların Abc’si. Çocukların çok sevdiği yazarın kitapları yepyeni bir sunum ve harika çizimlerle buluşacak küçük okurlarıyla. Yazardan doğayı ve hayvanları seven çocuklara bir armağan… A'dan Z'ye tüm hayvanlar bu kitapta yer alıyor. (Hep Kitap)



Gündelik hayattan

Mustafa Ulusoy'dan Bir Kere Daha Son. Her deneyimin bir son, her sonun da yeni bir başlangıç olduğunu filmlerden edebiyata, gündelik hayattan insan ilişkilerine örnekler vererek bir kere daha okuyucuların zihninde yeni ufuklar açıyor. (Kapı Yayınları)



Eylemlerin izi

Şükrü Keleş'ten İmiş. Hassas terazi ile ölçülmüş dili ve anlatımıyla kitap, değer yüklü eylemlerin izini sürebileceğiniz bir roman. Sahnede soğukkanlı bir soytarı, mutsuz ama inadına “gösteriyi devam ettiren” İmişaba'nın yaşamından bir kesit. İmiş, dilini çoktan bulmuş bir yeni yazarı ilan ediyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Unutulmaz bir roman

Ian McEwan'dan Kefaret. Kahramanlarının altüst olan hayatlarını İkinci Dünya Savaşı'na, oradan da yirminci yüzyılın sonlarına kadar takip eden Kefaret, aşk, savaş, çocukluk ve hikâyelerin gücü hakkında unutulmaz bir roman. “Muhteşem bir başarı.” – The New York Times. (Yapı Kredi Yayınları)



Yanlış ya da doğru

John Mitchinson, John Lloyd'den Cahillikler Kitabı 1. Bu kitabın düsturu şudur: Bir şey on iki yaşındaki zeki bir insana açıklanamamışsa, o zaman o ya yanlış ya da doğru açıklanmamıştır. (Alfa Yayıncılık)



Dilim rehber olsun

Mehmet Ercan'dan Sevdam Sığmadı Düşlerime. Sevmek için seni göz gerekmiyor, gözün yüreğinse görmek ne yapsın, dilim rehber olsun sevdanızın hasretine kılıç ağzı sorgularda sizi sevmişim tartılmışım acılarda, yangınlarda sınanmışım sıyırıp paçalarımı, korlardan geçip gelmişim kendim gibi bir benim başka olamam serçenin yarasını, yaram bilmişim. (Bilgi Yayınevi)



Dehşet saçıyor

Doğu Yücel'den Düşler, Kâbuslar ve Gelecek Masalları. Büyülü gerçekçilikten bilimkurguya, korku anlatılarından masal edebiyatına uzanan bu öykülerde düşler ve kâbusların hüküm sürdüğü bir dünyaya adım atıyorsunuz. Bu dünyada ölümün eşiğindeki bir tiyatro oyuncusu hayatının en büyülü performansını sahneye koyuyor, içine şeytan giren bir otopark bariyeri mahalleye dehşet saçıyor. (Can Yayınları)



İçe kapanık bir adam

Zeynep Delav'dan Kemik Tozu. 11 öykü ve bir novelladan oluşan kitap baskı altına alınmış, görmezden gelinen insanları eksenine alıyor: Romanının yayımlanması hayat memat meselesi olan içe kapanık bir adam. Kocasından sürekli şiddet gören bir kadın. Aile baskısından yılmış iki kız kardeş. Öldükten sonra eşyaları eşe dosta dağıtılan bir genç. (Hep Kitap)