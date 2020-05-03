Haftanın Kitapları

İçimdeki boşluğun sebebi

Ümre Aksu'dan Kuyu-Bir Mavilik Hikâyesi. Siz ölümle özgürleşenlerden mi yoksa ölüme tutsak olanlardan mısınız? Hikâyem bu soruyla başladı. Bu soruyu kendime sorduktan sonra arabayı durdurdum ve ters yönde yürümeye başladım. Başkalarının kararlarıyla kendime değerler biçmiş, yollar çizmiş, sıfatlar yaratmıştım. Korkularımı bile başkaları belirlemişti. Nasıl sevileceğini onlardan öğrenmiştim. İçimdeki boşluğun sebebi buydu. Herkes… Mutluluk ruhumdan çekilmiş, geriye görse de anlamayan, duysa da dinlemeyen, hissetmeyen, sevemeyen, kendini yüz yaşında zanneden bir beden kalmıştı. Yaşadıklarım mı beni böyle bir insan yapmıştı yoksa korkularım mı hayatı böyle yaşamamı sağlamıştı bilmiyorum? Bildiğim tek şey; şimdiye kadar kendime hiç fırsat tanımadığımdı. Her şeyi kuralına uydurmuştum ama kuralları kimin yazdığını hiç sorgulamamıştım. “Çok geç kaldın!” diyordu içimden bir ses. Düşüncelerim bile zincirlenmişti kuyuya…Değişmenin, umudun hayali bile kalmamıştı sanki.



Ürkütücü, cesur olmalı

Laura Ellen Anderson'dan Amelia Fang-Tekboynuz Efendiler. İyi yürekli vampir Amelia Fang ile yepyeni bir maceraya hazır mısın? Amelia, arkadaşları Florence, Grimaldi, Tangine ve evcil balkabağı Vıcık’la birlikte Işık Krallığı’na doğru korkutucu bir yolculuğa çıkıyor… Kelebekler, periler, gökkuşakları, şekerlemeler, kremalı yumoş kekler ve daha neler neler… Ne kadar da ürkütücü! Yine de cesur olmalılar! Çünkü Prens Tangine'in kayıp annesi Kraliçe Havaperisi’ni yalnızca onlar bulabilirler! İyi ama her köşede dolaşan tek boynuzlu atlara, perilere ve küçük cinlere nasıl güvenecekler?



Mutlu bir yaşam için

Dr. Ümit Aktaş'tan Yaşam Sevinci. Bu kitabı sofrasını gerçek besinlerle, şifayla, sağlıkla donatmak isteyen, ama nereden başlayacağını, önce hangi adımı atacağını bilmeyenler için yazdım. Hepimiz sağlıklı olmak, uzun ve mutlu bir yaşam sürmek istiyoruz. Bu kitap ile “sağlıklı yaşam” bir kavram olmaktan çıkıp gündelik hayatın bir parçası hâline gelecek. Yaşam Sevinci'nde bilimle desteklenen bilgi var. Daha da önemlisi bilginin eyleme geçebilmesi için pratik öneriler var. Gıdanızı nasıl seçeceksiniz? Doğru beslenme nasıl olmalı? Diyet yapmadan hem kilonuzu hem sağlığınızı nasıl korursunuz?



Yolun iki ucu arka sokak

Zeynep Gülçin'den Yağmur Fena Burada Kal. Çiçek Pasajı ile Balık Pazarı'nı birleştiren sokağı hayal edin, kitaptaki öyküler tam da o sokağın içinden geçiyor. Dünyanın en renkli ve işlek caddelerinden birine ve bu kadar merkezde olduğu halde o kadar “kenarda” bir arka sokağa çıkıyor yolun iki ucu. Dumanaltı, içki kokan, kalabalık, bağır çağır, gözü yaşlı, cıvıltılı, kahkahalar atan, kan akıtan, can acıtan ve tebessüm ettiren.



Doğru bildiğini yapmanın önemi

Mattias Blomfeldt'ten Bekçi Eşit Yardıma Koşuyor. Bu öyküde, arkadaşlarının her an yardımına koşan Bekçi Eşit ile tanışıyoruz. Öykü, eşit işaretinin anlamını ve doğru bildiğini yapmanın önemini vurguluyor.





Yaşamak için katlanmak

Viktor Emil Frankl'den Yaşamak İçin Bir Nedeni Olan-Hayatın Anlamı ve Direnç. Öncelikle hayat, acıya rağmen anlamlı olabiliyorsa ve şayet bir anlamın acı dolu hallerinde bile onu görüp farkına varmak başarılıyorsa, o zaman Frankl'a göre, her zaman kaderden gelen acılar söz konusu olması şartıyla; bizi acıyla karşı karşıya bırakan hayatla savaşmaya değer. Çünkü değiştirilebilir ve diğer taraftan bir anlık anlam çağrısı, bariz bir şekilde katlanmakla değil, aksine bu acıyı gidermek ya da en azından azaltmak için etkili olur. Hayatın anlamını bulmak ve dirençli olabilmenin çıkar yolu, “Yaşamak için nedeni olan, her şeye katlanır”



Gerçeklerle barışmak

Tim Hopgood'tan Ali’ye Göre Gerçek. Bu çocuğun adı Ali. Ve diğeri de Gerçek. Ali bugün yaptığı yanlışlar yüzünden annesinin bu konuda kendisine sorular soracağını biliyor. Peki, sence Ali gerçeği söyleyecek mi? Yoksa eğip bükecek, gerip uzatacak veya saklamaya mı çalışacak? Sen onun yerinde olsan ne yapardın? Yalan söylemek ve gerçeklerle barışmak üzerine eğlenceli bir kitap!



Düşmanlarla başa çıkmak

Nick Eliopulos'ten Minecraft-Derine Dal! Hazine vadeden bir harita… Dönüştü bir maceraya! Beş Minecraft oyuncusu bir define haritasının peşinden okyanusa dalınca kendilerini tehlikeli bir maceranın içinde buldular. Şimdi hem gerçek dünyadaki okul ödevleriyle hem de Minecraft okyanusundaki düşmanlarla başa çıkmak zorundalar!



Damatlar, kayınpederler

Caner Taşpınar'dan Damat-Fethullahçıların AKP’li Kayınpederleri. İsim isim o damatlar, o kayınpederler. Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve ailesinin sırları. Adil Öksüz'ün bilinmeyen son toplantısında kimler vardı? Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 10 gün önce ailesine gönderdiği üç ayrı telefon mesajında ne yazıyor? AKP milletvekili telefonda kiminle “Türkiye Cumhuriyeti'nin mafyası, Yeşil'in arkadaşı” diye konuştu? Ramazan Akyürek'in yardımcı istihbarat elemanından bu kitaba özel itiraflar. Fethullah Gülen'in “sağ kolu” olarak bilinen isim nasıl AKP'ye damat oldu? Kadir Topbaş'ın oğlu, eniştesine destek için ne yazdı? Bülent Arınç, damadına rağmen saraya nasıl çıktı?

İsmail Kahraman'ın kamuoyundan sakladığı ailesinin bilinmeyenleri… Ve diğer damatlar, kayınpederler.



Masalın uygunluğu

Grimm Masalları… Kitaptan seçilen anlatılar filmlere ve tiyatro oyunlarına konu oldu. Bunun yanı sıra bazı masalların günümüz çocuklarına uygunluğu hep tartışıldı ancak tüm tartışmalara rağmen kitap edebiyat dünyasındaki kıymetini hâlâ korumaktadır çünkü bu masalların ana temaları insanın özüne dair kaygılar, sevinçler ve korkularla bezelidir. Grimm Kardeşler, masal anlatan ya da masalları yazıya geçiren ilk yazarlar değildir elbette, ama yaptıkları kapsamlı çalışmayla evden eve dolaşan anlatıları ölümsüzleştirmişlerdir.



Çalışmanın önemini

Mattias Blomfeldt'ten Güçlü Artı Meyve Topluyor. Bu öyküde, bahçesindeki meyvelerle lezzetli ve yararlı bir meyve suyu yapmak isteyen Güçlü Artı ile tanışıyoruz. Öykü, toplama işleminin bir araya getirme anlamını ve çalışmanın önemini vurguluyor.



Geç kalmış bir bakış

Jonathan Harris'ten Konstantinopolis-Bizans’ın Başkenti. Ortaçağın başlarında Avrupa'daki en büyük şehir Paris, Londra ya da Berlin değil, Bizantium'un başkenti olan Konstantinopolis'ti. Şehrin, ilahî bir şekilde atanmış kutsal bir imparator tarafından kurulduğu; Roma ile Kudüs kadar kutsal olduğu sorgusuz kabul ediliyordu. Konstantinopolis: Bizansın Başkenti, bu muhteşem imparatorlukta manevi unsurlar ile siyasi unsurlar, efsane ile gerçek arasında vücut bulan etkileyici ilişkiyi hakkıyla inceleyen ilk tarih kitabıdır. Sonuç ise insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutan bir döneme dair hoş bir anlatı ve şehrin parlak dönemine geç kalınmış bir bakıştır.



Sevginin ölümsüz olduğu serüven

Sezgin Kaymaz'dan Kaptanın Teknesi. Hacettepe Üniversitesi'nde dilbilim okuyan iki genç kız, Selen ve Cavidan. Ekim ayının ortasında hayatlarının merkezine gökten zembille inen bir adam, Murat. Beytepe Kampüsü'nün şehre uzak, çok uzak olduğu, limonlu kola içmenin lüks sayıldığı günler… Gerçeğin düşe karıştığı, sonunda her şeyin unutulduğu, saf sevginin ölümsüz olduğu bir serüven. Ateş denizlerinde mumdan kayıklarla yol alanların üç günlük hikâyesi…

