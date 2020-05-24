Haftanın Kitapları

Yeninin peşinde

Murat Ongun'dan Karanlık Hikâye. Bir hikâyenin karanlığı kahramanlarının karanlığıyla başlar… Gerçek hayatta ve yazdığı romanlarda tüm kahramanları tükenmiş, tüm öyküleri eksik kalmış bir yazar; Haldun Ergin. Yeninin peşinde bir adam. Yeni bir hayatın, yeni bir hikâyenin, hatta yeni bir aşkın… Yıllar evvelki aşkı Derin'in açtığı yaraları kapatmak isterken Haldun'un karşısına, onu bambaşka bir aşka, akıl tutulmasına sürükleyecek bir kadın çıkacaktır: Defne. Defne ile Haldun'un yakınlığı arttıkça sırlar da çoğalacak, birçoğu Haldun'un geçmişiyle kesişecektir. Yola çıkarken fotoğraftaki adam olmayı değil, fotoğrafı çeken adam olmayı tasarlayan Haldun, bir hikâye ararken farkında olmadan hikâyenin kahramanlarından olur… Çünkü her zaman olduğu gibi, oyunun kurallarını hayat koyacaktır… (Kırmızı Kedi Yayınları)



Yazılmış en iyi bilim kurgu kitap

Walter Tevis'ten Dünyaya Düşen Adam-Bilimkurgu Klasikleri. “Bir arketip ustası. Kendisinden taviz vermeden zamanın ruhunu yakalayabilen bir sanatçı.” –Jonathan Lethem. “Kitaptaki karakter ömrüm boyunca aklımda kalacak.” –David Bowie. “Yazılmış en iyi bilimkurgu kitaplarından biri.” –James Sallis. “Dünya'daki bir uzaylıyla ilgili yazılmış en gerçekçi eser.” –Norman Spinrad. “Eğer Mars'tan Geliyorsanız, Gerçekten De Yalnız Olmalısınız.” Anthea'dan getirdiği yüksek teknoloji sayesinde servet yapıp işe koyulan Newton'ın bir uzaylı olduğundan hali hazırda şüphelenen kimya profesörü Nathan Bryce'ın ilgisini, Newton'ın şirketinin piyasaya sürdüğü yeni ürünler daha da çok çekmeye başlar. (İthaki Yayınları)



Üç ayrı polisiye

İskender Fahrettin Sertelli'den Makineli Kafanın Hikâyesi. Çok yönlü bir sanatçı olarak daima üreten ve halkı aydınlatmaya çalışan, 1943 yılında henüz 48 yaşında hayata gözlerini yuman Sertelli'nin İngilizce “dime novel” olarak anılan, çok değerli araştırmacı yazar Erol Üyepazarcı'nın verdiği adıyla da “onparalık öyküler” türünde yazmış olduğu üç ayrı polisiye serisinden üç karakter olan Şeytan Hadiye, Amerika'da bir Türk Polisi Yılmaz ve Ele Geçmez Kadri'nin öyküleri kitapta bir araya geliyor. (Karakarga Yayınları)



Karacakız'dan Akçora

1972 yılında dünyaya İstanbul Fatih'de “merhaba” diyen Elif Aktan, çocukluk yıllarının en güzel günlerini Karagümrük'te geçirir. Şiir ve edebiyatla da bu yıllarda tanışır. Hece ölçüsüyle şiirlerini kaleme almaya başladı. Şiirde ustası, kendisine ‘Karacakız' mahlasını veren ve yetiştiren ustaları Ali Dilki ve Eyüp Cüce olmuştur. Karacakız, 2011 yılında “Gözleri İstanbul'um” adlı ilk şiir kitabını yayınladı. Karacakız, son olarak da yazdığı şiirleri “Akçora”da bir araya getirdi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğinde çalışan Elif Aktan, bir erkek çocuk annesidir. Karacakız Elif Aktan, TÜSADER (Türkiye Şiir Aşıkları Derneği) Başkanlığı görevini yürütmektedir. (Dörtlük Yayınları)



Aşıklar ölmez

Yunus Emre Dil Söyler Kulak Dinler Kalp Söyler Kainat Dinler. Aşkı Bulmanın Felsefesi. “Ölen beden imiş âşıklar ölmez…” Türkçe şiirin öncüsü olarak tarihte ölümsüzleşen bir tasavvuf ve halk şairidir Yunus Emre… Tekke şiiri geleneğini özgün bir söyleyişle Anadolu'ya yaymış bir gönül işçisidir. Aynı zamanda bir felsefenin de temsilcisidir. İnsanın nesneyle ve varoluşla ilişkisini dizelerinde ustalıkla işlemiştir. Var olmanın, hakikate ulaşmak için aklı kullanmanın ve aşka düşüp hiçliğe karışmanın yollarında çok değerli bir rehberdir Yunus Emre… (Destek Yayınları)



Bilinç dışı unsurlar

Sigmund Freud'tan Her İnsan Gördüğü Rüyanın Tabiridir-İnsan Ruhuna Derin Bir Yolculuk. Nörolog ve psikanaliz kuramının kurucusu Avusturyalı bilim insanı yazar, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışmalar yaparak geliştirdi psikanalizi… Bu yepyeni tedavi yöntemi, insan ruhunun en karanlık yönlerini ve bastırılmış duygu ve düşüncelerini ortaya çıkaracaktı. Freud'dan önce hiç kimse insan ruhunun bu kadar derinlerine inememişti. (Destek Yayınları)



Baştan çıkarıcı, umursamaz

Philippe Auclair'den Cantona: Kral Olacak Asi. Futbol Tarihinin Tartışmasız En Tartışmalı Figürü: Cantona! Küstah, yetenekli, baştan çıkarıcı, umursamaz ve asi… bunlar Eric Cantona'nın karmaşık kişiliğinin arkasındaki birkaç sıfat sadece. Peki ama bu mitin arkasındaki insan aslında kim? Hayatı başarılar ve skandallarla dolu Cantona'nın sık sık takım değiştirmesinden dünyanın dört bir yanından hayranlar edinmesine, futboldan uzaklaşmasından Platini ve Ferguson gibi isimlerin desteğiyle tarih yazmasına, “Kral Eric” diye anılmasından kariyerini gölgeleyen “uçan tekmesine” kadar pek çok konudaki soru bu kitapta aydınlığa kavuşuyor. (İthaki Yayınları)



Pratik bir rehber

Erik Blumenthal'dan Kendine İnanmak-Kişisel Gelişim İçin Pratik Rehber. Kitap, sizi kendinizle barıştıracak, gerçek kimliğinizi kabul etmenize yardım edecektir. Dolayısıyla kendinize olan güveninize ve değerinize olan inancınızı pekiştirecektir. Ayrıca çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde nasıl davranmanız ve çatışma durumlarını nasıl çözümlemeniz konusunda da size yardımcı olacaktır. Pratik kendinizi geliştirme yöntemlerinin ipuçları vererek, pozitif ilerlemenin manevi zeminlerini tek tek açığa çıkaracaktır. Kitaptaki öğrenilmesi ve uygulanılması kolay teknikler “Alfred Adler Psikoloji Okulu”nun keşiflerine dayanmaktadır. Günümüz ortamında Bireysel Psikoloji kişilere toplumun etkili üyesi olma yönünde yardımcı olur ve böylece toplumun tümüyle gelişmesine katkıda bulunur. Gücünüzün kaynağı sizde. Çünkü siz eşsizsiniz! (Totem Yayınları)



Zorbalığı yenmek!

Michael Petrowitz'den Spor Ayakkabıda Kungfu. Henüz potansiyelini keşfedememiş on yaşındaki bir çocuğun adım adım kendini gerçekleştirme hikâyesine tanıklık ettiren kitap, içten içe benimsettirdiği hoşgörü ve kardeşlik mesajlarıyla; okul sıralarında maruz kaldığı zorbalığa karşı kendince mücadele veren çocukları “iyilik” yolunda buluşturuyor. Adı gibi doğru düzgün bir çocuk olan Selim’in okulda bazı sorunları var: Kendisini “ezik” gören sınıf arkadaşları ona biraz… Ya da kabul edelim, epeyce acımasız davranıyorlar. Hele de “Kazananların Ayakkabısı” olarak tanıtılan Uçar ayak markasının Hava Tabanlı yeni modelini giyip okula gittiği gün işler iyice kızışıyor. Ayakkabılarını kıskanıp ondan almaya çalışan çocuklardan birini, istemeden de olsa alt ettiği dakikalarda ise belki de hayatının kırılma noktasını yaşıyor. (Tudem Yayınları)



Ufuk açıcı bir deneyim

Mahir Güven'den Ağabey. Kitap, Paris'in banliyölerinde büyümüş ve otuzlu yaşlarını sürmekte olan biri taksi şoförü diğeri ameliyat hemşiresi, yarı Suriyeli yarı Fransız iki erkek kardeşin çağdaş ve siyasi romanı. İslami terör, İslamofobi, laiklik, göçmenler, işsizlik ve prekarya gibi güncel tartışmaların Suriye iç savaşıyla birlikte giderek yoğunlaştığı günümüzde, okuru tüm bu tartışmaların öznesi olan insanların dünyasının gerçekliğine ve ruhlarının derinliklerine taşıyor; milliyet, aidiyet, kültür, kimlik gibi kavramları kahramanlarının gözünden sorgulayarak sarsıcı ve ufuk açıcı bir deneyim sunuyor. (Can Yayınları)



Verdikleri sözü tuttu

Hurihan Yıldırım Kurtaran'dan Şahmeran’ın Dönüşü. Romanının dört kafadarı Rana, Defne, Cesur ve Özgür büyüdüler. Hatırlasalar da hatırlamasalar da çocukluklarında yaşadıkları o muhteşem macerada Şahmeran'ın kızına verdikleri sözü tuttular. Ta ki bugüne dek… Gazeteci Rana'nın önüne gelen bir haber dosyası, dört kafadar ile Şahmeran'ın kızının yollarını bir kez daha kesiştirecek. Tarsus'ta buluşan Rana, Defne, Cesur ve Özgür yepyeni ve unutulmaz bir maceranın eşiğindeler. Bu kez zorlu bir seçim onları bekliyor. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)



Şiir gücünde bir roman

Yavuz Türk'ten Yüce Lider’e Dair. Yazar, romanında aşina olunan isimler, tanıdık şehirler, takip edilecek günler yer almıyor. Buna karşın, bütün insanlığın binlerce yıldır bildiği kendini ‘yüceleştirirken' halkını ‘köleleştirmek' isteyen liderler, sonu gelmeyen bir baskı, sansür ve kaçınılmaz olan direniş, kitabın her sayfasında hissediliyor. Bugüne dek şiirleriyle okurun karşısına çıkan yazar, bu kez şiirin bütün imkânlarını dahil ettiği ilk romanıyla, hepimizi bütün dünyadan uzak, ancak bütün dünyanın yükünü üzerinde taşıyan bir ada hikâyesine çağırıyor. Kitap, şiir gücünde bir roman. (Everest Yayınları)



Sorunlar bir bir arttı

Mustafa Sarı'dan Sosyal Girişimcilik-Umut Işığı. “Değişen toplumsal normlar, minimalist ve çok hoşumuza giden bir vatandaşlık anlayışı sundu bize. Oy ver, vergini öde, yasalara uy ve çağrıldığında orduya hizmet et. Bunların hepsi pasif görevler oysa. Gönüllülük, toplumsal sorunlara ilgi duymak, komşuya yardım etmek, sosyal sorunların çözümü için çalışmak tamamen isteğe bağlı. Bu bizi, toplumsal sorunlardan sadece devletin değil, bireysel olarak bizim de sorumlu olduğumuz anlayışından uzaklaştırdı. Sorunlar çeşitlenirken, katlanarak arttı. İşte sosyal girişimcilik bu devasa sorunları, çözülebilir boyutlara indirgeyerek çözen, aktif vatandaşlık görevini üstlenen insanların çabası sonucu ortaya çıktı.” (Alfa Yayıncılık)