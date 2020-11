Haftanın Kitapları

Zihnimizi meşgul eden konular

Doğan Satmış'tan 50 Maddede Yeni Dünya Düzeni. Yeni Normal ne olacak? Avrupa Birliği dağılacak mı? Geleceğin meslekleri neler olacak? Dinin etkisi azalacak mı? 21. yüzyıla dair sorular, bu soruların cevaplarından doğacak muhtemel sorular; geleceğe dair tahminler, mevcut tahminler üzerinden olası değerlendirmeler ve cevap ararken merak edilecek daha çok şey. Gazeteci-yazar, olanlara ve olacaklara dair yaptığı değerlendirmelerle daha önce hiç dikkatimizi çekmeyen konuları gündemimize taşırken zihnimizi meşgul eden konulara da farklı bir noktadan bakmamızı sağlayacak. (Karakarga Yayınları)

Ayrıntılarıyla kurgulanmış öykü

Mediha Ünver'den Kapısız Kilitler. “Elinizdeki kitap yazarın ilk kitabı. Oysa içindekiler usta bir kalemden dökülen, etkili bir anlatı diline sahip, derinlikli ve en ince ayrıntılarına kadar kurgulanmış, içinden geçtikleri atmosferi çok iyi yansıtan öyküler. Mediha’nın metaforlarla bezeli, duygu yoğun, şiirsel dili okuru içine alıp peşi sıra sürüklüyor. Öyküden öyküye geçmeden bir süre soluklanıp ağzımızdaki acımsı ya da şekerli tadın hafiflemesini bekliyoruz ister istemez.” Leyla Serpil. (Bilgi Yayınevi)

Küresel güç mücadeleleri

Abdullah Ağar'dan Salgının Gölgesinde Güç Kaos ve Gelecek. Covid-19 salgınının neye mal olacağını ya da neler kazandırıp neleri sonlandıracağını sadece “sağlık”, “sosyal yaşam” ve “cari ekonomi” açısından değerlendirmek eksik olur. Olanların ve olacak olanların siyasi, askeri, ekonomik, demografik, bilimsel, teknolojik, coğrafi, psiko-sosyal, kültürel, inanç ve moral değerler/güçler üzerinden de değerlendirilmesi gerekir. Hatta jeopolitik, jeostratejik, teopolitik, teolojik, küresel güç mücadeleleri, vekâlet savaşları, göç, terör ve istihbarat disiplinleri açısından da çok boyutlu irdelenmesi gereken bir tehditle karşı karşıya dünya… Covid-19 salgını, ortaya koyduğu etkiyle çoğunlukla sessiz, derinden ve etkili ama bazen de çok ses getirerek insanlık ve geleceği üzerinde korkunç bir etki üretecektir. (Destek Yayınları)

Hatta jeopolitik, jeostratejik, teopolitik, teolojik, küresel güç mücadeleleri, vekâlet savaşları, göç, terör ve istihbarat disiplinleri açısından da çok boyutlu irdelenmesi gereken bir tehditle karşı karşıya dünya… Covid-19 salgını, ortaya koyduğu etkiyle çoğunlukla sessiz, derinden ve etkili ama bazen de çok ses getirerek insanlık ve geleceği üzerinde korkunç bir etki üretecektir. (Destek Yayınları)

Huzurun değil yalnızlığın evi

Stella Tarakson'dan Arakne'nin Altın Eldivenleri-Cesur Cem ve Beceriksiz Kahramanlar 3. İki eliyle arkasındaki ağacın kabuklarına sarıldı. Parmakları soğuk yarıkların arasına girdi. Elini hemen geri çekti ve göğsüne götürdü. Göğsünün içinde, bu asırlık ağacın kabuğu gibi, yarıklar bulunduğunu sandı ve gırtlağına kadar bir ateşin çıktığını hissetti. Aman Yarabbi, ne kadar yalnızdı… Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan Kuyucaklı Yusuf, bize taşra yaşamından kesitler sunuyor. Ailesini feci şekilde kaybeden Yusuf, kaymakamın kendisini evlat edinmesiyle yeni bir hayata başlar. Üvey annesi Şahinde ve üvey kardeşi Muazzez ile yaşamaya başladığı ev, huzurun değil iç hesaplaşmaların, yüzleşmelerin ve yalnızlığın evi olur. Ailesine ve çevresine duyduğu yabancılaşma ve kaçamadığı aşk, içsel bir savaşı fitillerken yok sayamadığı toplum da toplumsal gerçekleri yüzüne vurur. (The Çocuk)

Huzursuz ve tek düze yaşam

Sarah Jio'dan Elveda Haziran. June Andersen New York'ta yaşayan başarılı bir bankacıdır. İş hayatında her şey yolunda gitse de özel hayatında bir şeyler eksiktir. Bu huzursuz ve tekdüze yaşamı aldığı haberle yerle bir olur: Tüm çocukluğunu beraber geçirdiği büyük teyzesi Ruby ölmüştür. Ruby'nin Seattle'daki kitabevi ise June'a miras kalır. Hem kitabevinin geleceğiyle hem de kendi hayatıyla ilgili June'un bir karar vermesi gerekmektedir. Bu kararı verirken geçmiş ona ışık tutar. Kitabevinde, çocukluğunda sayısız kere dinlediği masalın yazarı ve teyzesi arasındaki mektuplaşmayı öğrenir. New York'tan Seattle'a yaptığı bu yolculukta June kendini, geçmişini ve bildiğini sandığı şeyleri yeniden keşfeder. (Epsilon Yayınevi)

Yaratıcı yazımın temel meseleleri

James N. Frey'den Dört Dörtlük Bir Roman Nasıl Yazılır? Yazar, adaylarının karmaşık yolculuklarında tam da ihtiyaç duyacakları bir kılavuz. Üstelik bunu lafı eveleyip gevelemeden, kendine ve okuruna dürüst kalmayı başararak yapıyor yazar. Yaratıcı yazımın temel meselelerinden karakter, çatışma, bakış açısı, kurgu, önerme gibi konulara ilişkin oldukça duru değerlendirmeler yaparak hikâye anlatımının kasvetli bir labirent sanılan yollarında acı söylemekte tereddüt etmeyen, ancak günün sonunda iyi ki yanımda diyebileceğiniz bir dostun vazifesini üstleniyor. (Hep Kitap)

Obeziteye felsefeyle bakmak

Mehmet Altuğ Ersoy'dan Kilosophia: Obezitede Duygusal ve Düşünsel İyileşme. Kilosophia bugüne dek yapılmayanı yapıyor, obezitenin ardındaki duygusal ve düşünsel alanı ele alıyor. Bunu hekimler ve diyetisyenler yapamazdı çünkü onlar felsefe eğitimi görmediler. Ancak bir felsefeci bu konuya felsefi açıdan bakabilirdi. “Hiçbir şey yoktan var olmaz.” Obezite sorununuz varsa bunun muhakkak sebepleri vardır. Siz soruna sadece fizyolojik açıdan bakıp diyetlerle yetindikçe, obezite er geç tekrar karşınıza çıkacaktır. Festina lente! “Yavaşça acele et!” Acil kilo verme arayışlarına girme fakat sorunu kulak arkası da etme! Hemen davran fakat yapacaklarını sakince ele al! (h2o Kitap)

Dünyanın bilinçliğini yükseltecek

Akif Manaf'tan, “Bilinç Nedir ve Nasıl Bilinçlilik Yükselir?” Yazar, “Tüm canlıların bilinçli olması açısından bilinç evrenseldir ama insan bedenindeki bilinç bireysel bir fenomendir ve ebediyen bireyselliğini korumaktadır. İnsan bedeni canlı maddedir. Canlı madde öznel bilince sahiptir. O yüzden canlı maddenin farkındalığını denetleyen öznel bir öğretmendir bilinç. Bilinç sayesinde canlı madde kendi varlığının ve varoluşunun farkına varır.” Bilinç, fenomeni, kaynağı, deneyimi, gizemi, dinamikleri, patlaması, zirvesi, bilinç sıçraması, bilinç akademisi, mucizesi nedir? Bu kitabı okuyan herkes bilinç konusundaki bütün sorulara cevap bulacak! (A.Z. Yayıncılık)

Trump'ın tehdit dolu mektubu

Sabahattin Önkibar'dan Rehin. Trump'ın tehdit dolu mektubu, neden önce gizlendi, ardından da geçiştirildi? ABD'nin yaptırımları ne anlama geliyor? Malvarlığı tehditleri, Türkiye'nin geleceğini nasıl ipotek altına alıyor? Reza Zarraf ve Halkbank dosyası Türkiye'yi nasıl rehin aldı? Suriye'nin kuzeyindeki PKK devletçiğine askerî harekât neden durduruldu? S-400'ler neden kurulamadı? ABD-PKK petrolü, hangi güzergâh üzerinden taşınacak ve satılacak? AKP döneminde kimler, hangi yollarla nasıl zengin edildi? (Kırmızı Kedi Yayınları)

Yaşlılık bir zehirlenme

Victor Pauchet'ten Genç Kalınız. Ünlü Fransız cerrah yazar, yaşlılığı bir zehirlenme olarak tanımlıyor, bu zehrin oluşma nedenlerini, korunma yöntemlerini ve en önemlisi var olan zehirden kurtulmanın formülünü veriyor. “Yirmi yaşındaki ihtiyar adam”, “Yetmiş yaşındaki genç kadın” ifadelerinin aslında hiç de yersiz olmadığını eşsiz anlatımıyla kanıtlıyor. Okuyucusunun hayatını yeniden yapılandıracak, gençleri hep genç tutacak, gençliği zehirlenenleri içlerindeki zehirden kurtaracak olan bu eser, yediden yetmişe herkesin ilgisini çekecek ve faydalı olacak niteliktedir. (Buğday Kitap)

İsmi Meraklı Benek’ti

Sinan Akyüz'den Kendini Arayan Domates. Etrafı kalın naylonlarla çevrili bir yerde sera domatesi halkı yaşardı. Hiçbir şeyi sorgulamaz, merak bile etmezlerdi. Hepsi birbirine benzeyen güzel görünüşlü bu halkın içinde sadece küçük bir domates diğerlerinden farklıydı. İsmi Meraklı Benek’ti… Adı üstünde meraklı bir domatesti Benek. Duvarların ardındaki dünyayı görmek için bir gün düştü yollara… Yeni dostlarla koştu maceradan maceraya. Küçük hayalleri daha da büyüdü dünyayla. Haydi sen de katıl onlara! (Büyülü Fener Yayınları)

Birbirlerinin yerine geçecekler

Serena Ballista'dan Kendime Ait Bir Oda. Bir yazar ile bir örümcek arasında ortak noktalar nelerdir? Peki ya bir kız çocuğu ile Virginia Woolf arasındaki ortak noktalar? Bir yazar, bir örümcek ve bu kitabın okuru öykünün sayfaları arasında gezerken birbirlerinin yerine geçecekler; sadece birazcık özerklik ve özgürlükle gayet mutlu olunabileceğini keşfedecekler. (Çınar Yayınları)

Edebiyat düşüncesini var eden ortam

Özdemir İnce'den Mevsimsiz Yazılar. Kitap, edebiyatımızın kanonik yapısını ortaya çıkaran eleştirel denemelerden oluşuyor. Yazar bir döneme, dönemin yazınsal iklimine yaratılan edebi ürünlerin ekseninden bakarken, düşünsel arka planını da sorgular. Onun soran/sorgulayan bakışında ufuk açıcı birikiminin yansılarını gözleriz. Edebiyat düşüncesini var eden ortamın ne olduğuna dair her dem dönülüp okunabilecek metinleri bir araya getiriyor. (Eksik Parça)

Yaşlanmaktan korkuyorum

Mirian Goldenberg'ten Salla Gitsin. Mutlu olmak istiyor musunuz? Mutluluk eğrisinin neresindesiniz? Yoksa siz “Salla Gitsin!” düğmesine henüz basmadınız mı? Peki, bir Duygu Vampirini tanıyabilir misiniz? Memnun olma oyununu biliyor musunuz? Tedx konuşmacılarından yazar, zihnimizin arka planında rahatsız edici bir biçimde dönüp duran ancak çoğu zaman bastırdığımız ve bir kez yaşama hakkına sahip olduğumuz kıymetli hayatlarımızı kimi zaman cehenneme çevirmemize sebep olan soruları, sorunları önümüze boca ediyor. El âlem ne der? Hayır dersem nasıl bir tepki alırım? O ışıltılı yaşamları kıskandığımı belli etmemeliyim. Bedenim genel güzellik algısıyla uyuşmuyor. Yaşlanmaktan korkuyorum. (Fol Kitap)

Bir hayalin peşinde Haliç’ten Van Gölü’ne…

Şener Şükrü Yiğitler'den Çok Uzak Bir Deniz. Çocuk edebiyatımızın ödüllü yazarı Şener Şükrü Yiğitler, Haliç’in küçük vapurları Defterdar ve Sütlüce’nin gerçek öyküsünden yola çıkarak yazdığı romanıyla Günışığı Kitaplığı okurlarını selamlıyor. Haliç’te ve Boğaziçi’nde hep aynı seferlere çıkmaktan sıkılan, engin denizlerin, hatta okyanusların hayalini kuran Defterdar’ın, İstanbul’dan Van Gölü’ne uzanan umut dolu, sıcacık hikâyesini akıcı bir üslupla anlatıyor. Küçük Haliç vapurlarının, nice mucizeyi ve efsaneyi barındıran eşsiz Van Gölü coğrafyasındaki yeni yaşamını resmediyor; kültürel değerlerimizin yeni kuşaklara aktarımının, belleğin ve vefanın önemini her yaştan okura hatırlatıyor. Haliç’in sakin suları, İstanbul’un neşeli vapurlarının dostluğuyla hareketlidir. Özellikle de Sütlüce ve Defterdar’ın… Engin denizlere, okyanuslara açılma hayalleri kuran Defterdar, Haliç’in küçük karabalığıdır adeta. (Günışığı Kitaplığı)

Dehşetli bir macera

Donald Ray Pollock'ten Düş Yakamdan Şeytan. Yazar, 1973'ten 2005'e kadar, dedesinin ve babasının emekli olduğu Mead Kâğıt Fabrikası'nda çalıştı, kamyon şoförlüğü yaptı. Elli yaşında, bir öykü kitabıyla edebiyat dünyasına adım attı, PEN/Robert Bingham Ödülü'nü kazandı. II. Dünya Savaşı'nda görev yapmış Willard, ölüm döşeğindeki karısını kurtarmak için her gün Tanrı'ya dua edip kurban kanı akıtıyor. Oğlu Arvin ise uysal bir çocuk ama böyle kalmayacak. İnancın kurbanı iki kaçağın, seri katillik yapan bir çiftin, hazzın peşinde bir vaizin ve yozlaşmış bir şerifin birbiriyle kesişen, on yıllara yayılan hikâyesinde Arvin acımasız kararlar verecek, bu sırada ruhunu da temiz tutmaya çalışacak. Kitap, radikal bir imana, çürümüşlüğünü içi boşaltılmış değerlerle saklayanlara ve babasının gölgesini takip etmek zorunda kalan oğullara dair dehşetli bir macera. (İthaki Yayınları)

Umut, güzellik zenginlik bir arada

Hâfız Divanı-Hâfız. ‘Asla ölmez gönlü aşkla dirilmiş olan Şu dünya listesinde kayıtlıdır ismimiz bizim' Hâfız… Büyük şiirin evrenini kuran şairlerden biri. Doğu'nun hikmeti, aşk anlayışı, neşesi, yaşama şevki ve şiirsel coşkusunun zirvesi. Aklı, gönlü, ruhu dünya gerçekliğinde kavrayıp oradan yücelten şair. Doğu'dan Batı'ya şöhret olmuş, asırlardır okunmuş, farklı dillere çevrilmiş bir efsane. Günümüz Türkçesinin tecrübeleriyle yoğrulmuş, özgün ve güncel bir çeviri ile bir kere daha karşımızda. Umut, güzellik, yüksek düşünce, kültürel zenginlik bir arada. (Kapı Yayınları)

Karmaşık ve çok yönlü yaşam

Jonathan Conlin'den Bay Yüzde Beş-Dünyanın En Zengin Adamı Kalust Gülbenkyan’ın Farklı Hayatları. 1869’da İstanbul’un Üsküdar semtinde doğan Kalust Gülbenkyan, 86 yaşında öldüğünde dünyanın en zengin adamıydı. Ortadoğu petrolündeki kişisel payı nedeniyle “Bay Yüzde Beş” olarak nam salmıştı. Kartellerle gizemli çıkar ilişkilerini gizli tutarak petrol barolarını ve hükümetleri tarafsızlığına ikna eden Gülbenkyan, yarım yüzyıl boyunca üst düzey petrol anlaşmalarına simsarlık yaparak büyük bir servet elde etmişti. Kitap, modern petrol sanayisini şekillendiren Kalust Gülbenkyan’ın karmaşık ve çok yönlü yaşamının heyecan verici hikâyesini gün yüzüne çıkarıyor. (Mundi Kitap)

Hayal kırıklığına ayna tutuyor

Gülden Kılıç'tan Kendine Dayanıyor İnsan. Kitap, yaşamın zahmetleri ile örülmüş olayları ve yaşanmışlıkları çarpıcı, özgün, güçlü bir anlatımla okuyucuya sunuyor. Aşk, ölüm, yalnızlık gibi insanlığın ortak acılarına ve modern bireyin kuşatılmışlıklarına göndermeler yapıyor. Bu kitap günlük hayatın ayrıntılarına, fark edilmemiş ve toplumsal yaşam içerisinde kendisini var edememiş olana dokunuyor. Ayrıca entelektüel kesimin de hayal kırıklıklarına ve mutsuzluklarına ayna tutuyor. Zaman içinde başka zamana, mekan içinde başka mekanlara, insan içinde başka insanlara kapı aralıyor. (Postiga Yayınları)

Otorite olmak ile otoriter olmak

Özge Özdemir'den Her Söze Güvenilir mi? Felsefe kulübü öğrencileri bu kez safsataları masaya yatırıyor. Otorite, güç, baskı gibi kavramlar üzerine konuşarak, otorite olmak ile otoriter olmak aynı şey mi, bir otoriteye düşünmeden kulak verirsek ne olur, çoğunluğun yaptığı her zaman doğru mu, gibi sorulara cevap arıyor. Felsefe eğitmeni Dr. yazar kitaplarını, 9-12 yaş arası çocuklarla yürüttüğü “Çocuklar için Felsefe” atölyelerindeki tartışmalardan yola çıkarak kaleme alıyor. Her kitapta altı arkadaş, felsefe öğretmenleri eşliğinde düşünüyor, tartışıyor. Kitaplarda yer alan Ezgi Platin'in harf-çizimleri ise kavramlara eğlenceli bir yorum getiriyor. (Redhouse Kidz Yayınları)