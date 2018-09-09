Haluk Levent’ten bayramda yüzerek kaçan ‘Ferdinand’a ziyaret

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İzmir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 9 Eylül konserinde sahne almak için kentte gelen Levent, Kemalpaşa’daki hayvan barınağına geçti. Barınak yetkilisi Sibel Çakır’dan dananın sağlık durumu hakkında bilgi alan Levent bir süre ilgilendiği hayvana yem verdi. Haluk Levent, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ferdinand’ın yeni evinde çok mutlu olduğunu, veteriner kontrolünde hayatını sürdürdüğünü söyledi.

“FERDINAND BİR SEMBOLDÜR”

Tuzlu suda kalmasından dolayı sağlık sorunları yaşayan hayvanın tedavisinin sürdüğünü belirten Levent, “Son dönemde gözleri oyulmuş, istismara uğramış hayvanları gördükten sonra Ferdinand bir semboldür. O kadar çok içimiz acıyor ki. Şunu söylemeye çalışıyoruz, çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden doğa, insan ve memleket sevgisini gösteremeyiz.” dedi. Sanatçı Levent, benzeri hayvan barınaklarına mama yardımı yapılması konusunda da sosyal medyadan destek çağrısında bulunacağını aktardı.



AA