Hanri Benazus’un adı ölümsüzleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan Hanri Benazus'un adını yaşarken ölümsüzleştirdi. Hanri Benazus'un adı Karşıyaka'da yaşadığı caddeye verildi. 7 yaşındayken Atatürk’le tanışan Cumhuriyet sevdalısı Benazus, İzmirliler’in vefası karşısında duygusal anlar yaşadı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin kurtarıcısı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında yazdığı kitaplar ve binlerce fotoğraftan oluşan Atatürk fotoğrafları koleksiyonuyla tanınan yazar Hanri Benazus’un adını Karşıyaka'nın Mavişehir Mahallesi’nde yaşadığı caddeye verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Hanri Benazus Caddesi'nin” açılışını yazarla birlikte yaptı.

“BENAZUS'UN ATATÜRK, ÜLKE VE İZMİR SEVDASI ÖRNEK OLSUN”

Benazus'un İzmir kent tarihi konusunda uzman, entelektüel ve önemli bir Atatürk sevdalısı olduğunu ifade eden Soyer, usta yazarın sınırları Türkiye'yi aşan ünü ve koleksiyonerlik için verdiği emekleri anlattı. Soyer törende şöyle konuştu:

“Bizim için ne büyük bir gurur ki, Hanri Benazus bu 20 bin karelik müstesna koleksiyonunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Ne yapsak hakkını ödeyemeyiz. Hiç şüphesiz ki, bu kıymetli arşivi en yakın zamanda farklı projelerle vatandaşlarımızın erişimine sunacağız.

Hanri Benazus'un Atatürk ve ülke sevgisini, sanıyorum en güzel ‘Niçin Atatürk' adlı kitabının arka kapağındaki şu sözler ifade ediyor: ‘Atatürk’ü anlamak; dünü bilmek, bugünü yaşayabilmek, yarını görebilmektir. Kafamızı bilimle, yüreğimizi umut ve yurt sevgisiyle, benliğimizi özgürlük ve bağımsızlık heyecanı ile doldurmaktır. İyiye, güzele, doğruya bağlanmak, çağı yıllar önce yakalayan Mustafa Kemal’in çağdaşlık anlayışına varabilmektir.'

Hanri Benazus adının Karşıyaka Mavişehir'deki bu caddede anılacak olması, onun bize bıraktıklarına bir nebze olsun karşılık verebilmek, büyük bir onur kaynağı. Kendisinin Atatürk, ülke ve İzmir sevdasının, her birimize örnek olmasını temenni ediyorum.”

“ADIMI SOYADIMI İZMİR OLARAK DEĞİŞTİRMEK İSTERİM”

Hanri Benazus, “En onurlu günüm. Biliyorsunuz genellikle cadde adları, sokak adları insan öldükten sonra verilir. Başkanım ben sağken bunu yaptı. Bunun karşısında ne diyebilirim. Ben bir İzmir tutkunuyum. İzmir hastasıyım. Elimden gelse nüfusumu değiştirmek isterim; adımı İzmir, soyadımı İzmir, doğum yerimi İzmir yapmak isterim. Burasının adı ben fotoğrafları bağışladığım için verilmedi. Benim fotoğrafları bağışlamamdan çok önce meclisten bu karar çıktı. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

KARŞIYAKA’YA ÇOK YAKIŞTI

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Benazus'un örnek bir insan olduğunu söyleyerek, “İş, spor, kültür, sanat çalışmalarıyla İzmir'in simgelerinden ve ülkemizin önemli isimlerinden olan Hanri Benazus'un adının Karşıyaka'mızda yaşamasından dolayı onur duyuyorum. Kentler değerlerine sahip çıkanlarındır. Bu inanç ve kararlılığı yaşamın her alanında göstermeye devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gösterdiği vefa ve saygının bir örneği olan Hanri Benazus Caddesi, aynı zamanda Atatürk'ün ve Zübeyde Hanım'ın kenti olan Karşıyaka'mıza çok yakışacaktır” diye konuştu.

HANRİ BENAZUS KİMDİR?

iş insanı ve yazar Hanri Benazus, 1492 yılından beri İzmirli olan bir ailenin ferdi. Basmane Garı'nda katiplik yaparken işgal kuvvetlerine dair bilgileri cepheye aktaran gizli Kuvayı Milliyeci İsak Benazus'un oğlu. 27 Mart 1930'da İzmir'de dünyaya gelen Hanri Benazus, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu, ancak maddi imkânsızlıklar sebebiyle yükseköğrenimini tamamlayamadı.

1960'larda kurduğu firmayla Türkiye'de endüstriyel tavukçuluğu başlattı. 1985 – 1987 yılları arasında Altay Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Ömrünü Atatürk’ü ve onun hayalindeki Cumhuriyet’i anlatmaya adadı. 1947'den bu yana 10 bini çekildiği yer ve tarih belli olmak üzere toplam 20 bin adetlik Atatürk fotoğrafından oluşan dev bir koleksiyona ulaştı. Yeni Zelanda, Sidney, Canberra, Londra, Paris ve Berlin harp arşivlerinden edindiği 900 kare fotoğrafla Çanakkale Savaşı'nın görsel arşivini oluşturdu.

Yunanistan, Fransa ve İngiliz arşivlerinden, birçok ülkedeki savaş muhabirlerinden ve bireysel olarak ABD'den topladığı Atatürk fotoğraflarının kopyalarını pek çok kuruma verdi. 20 bin karelik koleksiyonunu 2021 yılı Aralık ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladı. Londra'da Avam Kamarası, Paris'te Fransa Parlamentosu'nun da aralarında bulunduğu binlerce kurum ve kuruluşta sergi açtı, konferanslar verdi. Atatürk, Milli Mücadele ve Cumhuriyet hakkında 100'ün üzerinde kitabı bulunuyor.

7 YAŞINDAYKEN TANIŞTIĞI ATATÜRK'ÜN LEBLEBİLERİNİ YEDİ

Benazus'un Atatürk'le ilgili aziz bir hatırası var. Benazus, yaşamının bu unutulmaz anını, 21 Mart 2021'de SÖZCÜ'ye verdiği röportajda şöyle anlattı:

“İlkokul birinci sınıfa gidiyordum. Atatürk 9 Ekim 1937'de Aydın'ın Ortaklar Köyü'ne geldi. Babam oradaki incir kooperatifinde katiplik yapardı. Babamın eteğine yapışıp ben de tren istasyonuna gittim. Akşama doğru Atatürk’ün meşhur beyaz treni geldi.

Kompartımandan tek başına indi, yalnız başına daldı köylülerin arasına. Babamın yanından kaçtım, gittim Ata’nın yanına. Atatürk bir eli ile saçlarımı okşuyor, diğer taraftan sohbet ediyordu. Konuşması bittiğinde elimden tuttu, kompartımanına götürdü, babamı da davet etti. Masaya rakı ile leblebi geldi. Karanfil kokuluydu. Ben ne kadar leblebi varsa yedim. Atatürk farkına vardı, işaret etti, yenisi geldi. İkinci kasedeki leblebileri ceplerime, üçüncüsündekileri gömleğimin altına doldurdum. Evdeki dört kardeşime de götürmek istedim. O gün bir aile reisinin çarşıdan leblebi alması lükstü.”