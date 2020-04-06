Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling corona virüsünü böyle yenmiş

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, bir süredir corona virüsü semptomları gösterdiğini, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uyguladığını ve hastalığı yendiğini ileri sürdü.

Dünyanın en çok ilgi gören serilerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling bir süredir corona virüsü belirtileri gösterdiğini açıkladı. İskoçya’da yaşayan ünlü yazar 2 haftadır bu semptomlar ile mücadele ettiğini açıkladı.

Test yaptırmadığını söyleyen Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini iddia etti.

Rowling’in bu açıklaması tartışmalara neden oldu.

Rowling, açıklamasıyla birlikte nefes tekniklerinin nasıl yapılacağına dair bir video da paylaştı.