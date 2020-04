Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling corona virüsünü böyle yenmiş

Dünyanın en çok ilgi gören serilerinden Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling bir süredir corona virüsü belirtileri gösterdiğini açıkladı. İskoçya’da yaşayan ünlü yazar 2 haftadır bu semptomlar ile mücadele ettiğini açıkladı.

Test yaptırmadığını söyleyen Rowling, doktor olan eşinin tavsiyesi üzerine nefes teknikleri uygulayarak tamamen iyileştiğini iddia etti.

Rowling’in bu açıklaması tartışmalara neden oldu.

Rowling, açıklamasıyla birlikte nefes tekniklerinin nasıl yapılacağına dair bir video da paylaştı.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I’ve had all symptoms of C19 (tho haven’t been tested) & did this on doc husband’s advice. I’m fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020