Havaalanı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hava alanı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘havaalanı'dır.
HAVAALANI NE DEMEK: İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha anlamındadır.
HAVAALANI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin havaalanı mı, hava alanı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı havaalanı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
hava alanı (Yanlış kullanım)
havaalanı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yeni havaalanı inşaatı önümüzdeki ay bitiyor.”