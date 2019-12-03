Havaalanı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hava alanı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Havaalanı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hava alanı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘havaalanı’dır. Havaalanı mı, hava alanı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘havaalanı'dır.

HAVAALANI NE DEMEK: İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha anlamındadır.

HAVAALANI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin havaalanı mı, hava alanı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı havaalanı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

hava alanı (Yanlış kullanım)

havaalanı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni havaalanı inşaatı önümüzdeki ay bitiyor.”