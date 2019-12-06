Hayat Dudaklarda Mey için Çiçek Pasajı’nda sıra dışı kutlama

Murat Meriç'in çilingir sofralarının vazgeçilmez şarkılarının hikayelerini kaleme aldığı Hayat Dudaklarda Mey kitabı için Çiçek Pasajı'nda sıra dışı bir kutlama gerçekleştirildi. Kutlamada Ceylan Ertem, Ozbi, Gaye Su Akyol ve Can Bonomo sahne aldı.

Yılın en heyecan verici çalışmalarından birisi de Anason İşleri’nin yayınladığı Hayat Dudaklarda Mey kitabıydı. Murat Meriç, uzun süre emek verdiği bu kitapta çilingir sofralarının vazgeçilmez şarkılarının hikayelerini araştırdı, yazdı ve okurlara sundu. Kitapta asırlık şarkıların yanı sıra son yıllarda üretilen şarkılar da yer aldı. Kitabın tanıtımı ise Çiçek Pasajı’nda görkemli bir şekilde gerçekleştirildi.

Gecede Ceylan Ertem, Can Bonomo, Gaye Su Akyol ve Ozbi'nin heyecanla sahne aldı ve Türkiye müzik tarihinin en sevilen şarkıları söylendi. Gecenin sürprizi ise 6 Aralık 1931'de dünyaya gelen ‘Sanat Güneşi'miz Zeki Müren için yapılan doğum günü kutlaması oldu. On'lar Acapella Grubu'nun davetlilerle birlikte söylediği “İşte Benim Zeki Müren” ve “Ağlama Değmez Hayat” şarkıları ise büyük alkış aldı.

Geceye Murathan Mungan, Mustafa Alabora, Cahit Berkay, Seyyal Taner, Nejat Yavaşoğulları, Şevval Sam, Gülten Kaya, Ahmet – İlksen Utlu, Burak Sayın, Derya – Ayşe Köroğlu, Ece Dizdar, Başak Sayan, Murat Vardal, Alper Saldıran, Tolga Tekin, Güntaç Özdemir, Sezin Akbaşoğulları, Fethi Karaduman, Orhan Topçuoğlu, Rıza Sönmez, Somer Sivrioğlu ve Muzaffer Akyol gibi isimler katıldı.

Murat Meriç, gece boyunca, “Hayat Dudaklarda Mey”de yer alan şarkı ve türkülerin bazılarının hiç bilinmeyen yönlerini de sözlü olarak konuklarına anlatarak, kitapta emeği geçen herkese teşekkür etti.