Hazal Kaya’dan Haluk Levent’e: “O kadar çok hayranım ki…”

Hazal Kaya’dan Haluk Levent’e: “O kadar çok hayranım ki…”

Oyuncu Hazal Kaya, AHBAP ile birlikte tüm toplumun takdiri toplayan sosyal yardım kampanyalarının mimarı Haluk Levent ile ilgili "Öyle hayranım, o kadar çok seviyorum ki.." dedi.

Haluk Levent, hayranlık uyandırmaya devam ediyor. Ünlü rockçı son olarak AHBAP çatısı altında corona virüsü nedeniyle evinden çıkamayan ve yardıma muhtaç insanlar için harekete geçmişti.

Sosyal medyada başlattığı kampanya ile 10 bini aşkın ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacaklarını duyuran Levent’e bir mesaj da oyuncu Hazal Kaya’dan geldi.

‘O OLMASA NE YAPACAKTIK ACABA’

Instagram hesabından Haluk Levent’in fotoğrafını paylaşan Kaya, “Öyle hayranım, o kadar çok seviyorum ki… O olmasa ne yapacaktık acaba. İyi ki varsın” dedi.