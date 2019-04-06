Hazar Ergüçlü: Nuri Bilge Ceylan ile çalışmak hayal gibiydi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü’yü ağırladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr Tamer Şanlıdağ´ın da hazır bulunduğu etkinlikte ünlü oyuncu Ergüçlü, iki saat üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Kariyeri ile ilgili yolculuğu, mesleki zorlukları anlatan Ergüçlü, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda tiyatro ile tanışmasından bahsederek, Derviş Zaim’in yönettiği ‘Gölgeler ve Suretler’ filmi ile kariyerinde yaşanan değişimi dinleyicilerle paylaştı.



TİYATRO PROJESİNDE YER ALMAK İSTİYOR

Ergüçlü, sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Kıbrıs’tan çıkıp İstanbul’da yaşamanın zorluğuna da değinen Ergüçlü, sınıflar arası farkların, yaşam kaliteleri gibi farkların İstanbul’da daha rahatlıkla görülebileceğinden söz ederek, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bir tiyatro projesinde yer almayı hedeflediğini de izleyicilerle paylaştı.



‘HAYAL GİBİYDİ’

Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan’la çalışma şansını yakalamasından da bahsederek, birçok insanın gıpta ile baktığı bir yönetmenle çalışmanın, hayal gibi olduğunu söyledi. Kendisinin de rol aldığı ve Cannes Film Festivali’ne kadar gittikleri “Ahlat Ağacı” ile geçirdiği süreci öğrencilerle paylaştı. Söyleşinin sonunda, oyuncu Ergüçlü, hayranlarıyla anı fotoğrafları da çektirdi.

DHA